España ya conoce cuándo debuta en la United Cup

Jaume Munar abrirá el duelo contra Argentina con su choque ante Sebastián Báez, en la madrugada del jueves 1 al viernes 2 de enero

A los amantes del tenis en España se les ha debido hacer muy largo el mes de diciembre, pero que se vayan preparado porque 2026 arranca fuerte. Nada más y nada menos que con una eliminatoria España-Argentina en la United Cup.

Será Jaume Munar el encargado de abrir la temporada para el tenis español y lo hará en un duelo contra el albiceleste Sebastián Báez. Este choque comenzará a partir de las 03:00 am en la madrugada del jueves 1 al viernes 2 de enero.

Posteriormente, Jessica Bouzas medirá fuerzas con Solana Sierra e, independientemente de lo que suceda en esos dos partidos, se disputará el dobles mixto para cerrar la eliminatoria.

De esta forma, españoles y argentinos serán los responsables de dar el pistoletazo de salida de la nueva temporada en el tenis. Para la sesión vespertina, Grecia jugará ante Japón, con Naomi Osaka y Maria Sakkari abriendo una eliminatoria en la que Stefanos Tsitsipas se medirá a Shintaro Mochizuki, previo al duelo de dobles mixto.

Todo lo que necesitas saber de la United Cup 2026

Aunque habrá muchas ausencias importantes, la United Cup cada vez cobra más importancia. Sobre todo, porque sirve de antesala para el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temportada. Este evento mixto por equipos nacionales abre un curso repleto de incógnitas a resolver y lo hace con un plantel de tenistas espectacular, que ofrece numerosos alicientes para no perdernos nada de lo que suceda entre el 2 y el 11 de enero.

de tres integrantes cada uno, con hombres y mujeres pugnando por el triunfo. Y después de un mes prácticamente en blanco para los amantes del tenis, nombres como los de Cori Gauff, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime y Álex de Miñaur hacen presagiar unos primeros días de emociones fuertes y buen nivel tenístico para arrancar 2026.

A qué hora y dónde ver el debut de España en la United Cup 2026 contra Argentina

Los tres partidos que componen la eliminatoria de United Cup 2026 entre España y Argentina se podrán ver en directo en España a través de Teledeporte y RTVE Play, mientras que en Latinoamérica serán ESPN y Disney+ los que lo retransmitan. Además, TennisTV lo retransmitirá en su sistema de streaming bajo demanda para todo el mundo y en cualquier dispositivo.