Carlos Alcaraz y su hoja de ruta hasta abril de 2026: comienza jugando contra Sinner

El murciano ha tenido un diciembre muy movido pese a tener parón en su calendario. Y enero lo arrancará con una exhibición contra el italiano antes de partir para Australia

Carlos Alcaraz le dice adiós a un 2025 que siempre será especial en su corazón por muchas cosas. Por algunas muy alegres, como los dos Grand Slams conquistados (Roland Garros y US Open), y por otras no tanto, como la ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Y para intentar que 2026 sea igual de exitoso que este año que termina, el tenista murciano ha decidido empezarlo recorriéndose el mundo. Por el momento, seguirá entrenando en El Palmar (Murcia) hasta el domingo día 4 de enero. Será el lunes día 5 cuando inicie su primera gira internacional del nuevo año, que arranca para el número 1 del mundo del tenis con una exhibición en Incheon (Corea del Sur) ante el 2, el italiano Jannik Sinner, el sábado 10 de enero.

Seguidamente volará hasta Melbourne, donde afrontará su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y el único de los cuatro que aún no ganó y su principal objetivo del año.

Después regresará a Europa para defender título en el ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, del 9 al 15 de febrero, y volverá a hacer las maletas para los Masters 1.000 estadounidense de Indian Wells del 4 al 15 de marzo y Miami del 18 al 29 de ese mismo mes, campeonatos que ya conquistó por dos veces en California y en una ocasión en Florida.

Además de los cuatro major, prevé disputar los principales torneos de esa categoría del circuito, entre ellos el de Madrid del 22 de abril al 3 de mayo y varios ATP 500 como el de Barcelona justo antes, del 13 al 19 de abril.

La temporada arrancará sobre pista dura y para adaptarse a esa superficie viene ejercitándose en las canchas rápidas de su localidad natal con Samuel López tras la abrupta e inesperada ruptura con Juan Carlos Ferrero.

Y en el penúltimo entrenamiento del año, porque a buen seguro que hoy 31 también se dejará ver por las pistas tarde o temprano, se le pudo ver a pleno rendimiento, afinando sus armas y con una sesión al 100% de intensidad en todas las facetas del juego.

Especialmente curioso está siendo el énfasis que le está poniendo a su nuevo saque. El murciano está practicando mucho su nuevo servicio, que contará con una mecánica de saque renovada. Asimismo, está centrado también en mejorar su juego desde el fondo de la pista. Y por supuesto, en atender a todos los seguidores que se acercan a la academia a pedirle autógrafos y fotos que, en estas fechas, se pueden convertir en el mejor regalo de Navidad.