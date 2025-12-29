Musetti y su fórmula para cazar a Alcaraz y Sinner

El italiano se ha propuesto en 2026 reducir la distancia tan abismal que existe a día de hoy en el ránking ATP entre los dos primeros y el resto. Lo tiene claro, quiere ser el tercer eslabón del nuevo 'Big Three'

¿Y si es él la pieza que faltaba para configurar un nuevo 'Big Three'? Lorenzo Musetti afronta el nuevo año que está a punto de arrancar pleno de ilusión y de moral para intentar dar caza a las dos bestias del circuito ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Tras la final de Montecarlo y las semifinales disputadas en el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros en 2025, quiere más en 2026. Desea dar el salto definitivo y parece que ha encontrado la fórmula para hacerlo. Al menos, así lo ha reconocido en una entrevista con el pódcast de Gill Gross: "En cuanto a los objetivos, la idea es definitivamente intentar cerrar la brecha entre Alcaraz y Sinner. He jugado contra Carlos varias veces, mientras que solo tuve un partido contra Jannik, en Nueva York, donde no pude mostrar mi mejor versión. Sin embargo, contra Carlos me sentí bien, especialmente en arcilla, como en Montecarlo y Roland Garros, donde incluso gané por un set".

Sin embargo, es consciente el transalpino que para lograr ganarles necesita un cambio: "Pero cada vez que intenté alcanzar su nivel, tuve algunas lesiones que me impidieron llegar a donde quería estar. Para cerrar esa brecha, tengo que trabajar duro en mi físico y, afortunadamente, ya estoy progresando. También tengo un nuevo entrenador, José, que sin duda me dará algunos consejos útiles".

Nuevo entrenador y cambios en su juego

Ahora que tiene nuevo técnico, José Perlas, Musetti espera perfilar más su juego, si bien por ahora no han comenzado a realizar muchas variaciones: "No he hecho cambios importantes en mi movimiento de saque. He mantenido la consistencia desde el US Open hasta final de año. Creo que hay algo que me da mucha confianza, especialmente en pista dura. Quiero ser más consistente, más preciso e intentar ser más agresivo desde los primeros golpes, tanto en el saque como en la devolución. Este es mi principal objetivo técnico. Todo mi equipo está de acuerdo en esto".

Contento por la incorporación de José Perlas

Y sobre esta nueva figura, el tenista italiano se muestra muy satisfecho con la decisión tomada: "José y yo hablamos antes de que se uniera a mi equipo. Queríamos entender qué veía en mí, qué creía que me faltaba. Tanto Simone como José coincidieron en su visión de mí. Me dijeron que necesito ser más agresivo. El trabajo no se centra solo en el aspecto técnico, sino también fuera de la cancha, como la recuperación, la nutrición y el sueño. Me gusta mucho el enfoque holístico. Estoy contento con cómo van las cosas".

Simone siempre será su mano derecha

Pese a ello, Musetti tiene claro que no va a prescindir nunca de Simone: "Ha sido mi entrenador desde niño, y nuestra relación va más allá del tenis. Tenemos una conexión única que nunca cambiará. Incorporar a José fue una decisión que tomé porque sentí que necesitaba algo más, para ver qué podía aportar una figura externa. Nuestra relación con Simone es muy sólida, pero este nuevo paso me permitirá dar un paso adelante e intentar acortar distancias con los dos mejores del mundo".