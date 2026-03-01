El tenis, en jaque por la guerra: la ATP busca una solución con los jugadores atrapados en Dubai

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado un incremento de la tensión en Oriente Medio, también en Dubai, donde esta semana se ha celebrado el ATP 500 y ahora hay un nutrido grupo de tenistas atrapado

Operación 'Furia Épica', así se llama la operativa militar que han llevado a cabo conjuntamente Estados Unidos e Israel atacando Irán, en la cuál han acabado con la vida del Ayatolá Jameneí, máxima autoridad iraní. Este movimiento geopolítico ha provocado las reacciones de Irán, con bombardeos que llegan a todo Oriente Medio, lo que ha afectado al deporte, especialmente al tenis. Esta semana se ha disputado el ATP 500 de Dubai y allí se encuentran algunos jugadores que este sábado disputaron las rondas finales del evento y ahora se han quedado atrapados en el emirato por el cierre del espacio aéreo.

Mientras que Catar ha confirmado la suspensión de cualquier actividad deportiva sin fecha de retorno, el tenis ya había terminado su torneo en Dubai, pero ahora el problema es salir del país y llegar a California, donde se disputa desde esta semana el Masters 1000 de Indian Wells, en el que ahora mismo tienen complicada su presencia. Y es que la actividad militar en el emirato es muy alta, al punto de que las autoridades han interceptado137 misiles y 209 drones.

El objetivo es salir del país, siempre que sea seguro

Tratando de encontrar una solución, la ATP ha convocado una reunión de urgencia para las seis de esta tarde con los afectados para tratar de llegar a un punto común y dar con la fórmula de abandonar el país con la máxima seguridad. Según publica el diario Marca, presente en el emirato, el grueso grupo de jugadores importantes presentes en Dubai tras disputar las rondas finales del torneo, no tiene intención de abandonar el pistas si no hay garantías totales de seguridad en el espacio aéreo. Jugadores individuales de la talla de Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor o Andrey Rublev, además de doblistas del máximo nivel como Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara y Henry Patten, todos ellos encerrados en sus respectivos hoteles y sin poder salir del emirato.

Esto genera principalmente un problema de cara a Indian Wells, que arranca el próximo miércoles 4 de marzo y dos días antes, es decir mañana lunes, sortea sus cuadros, en los que estarán los afectados salvo sorpresa. No obstante, hay cierto margen, puestos todos los jugadores que participaron en las últimas rondas torneo dubaití son cabezas de serie en Indian Wells por lo que su debut no sería hasta el 6 o 7 de marzo, más allá lo que ahora mismo el principal objetivo sea la seguridad y avanzar el país sin el más mínimo problema.