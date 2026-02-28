El niño que pidió a Federer que le esperara cumple su promesa ocho años después

Zizou cumplirá con la promesa de debutar como profesional ocho años y medio después de pedirle a Federer que le esperara para poder jugar contra él

Los sueños se cumplen. Si no que se lo digan al joven Izyan Zizou Ahmad, que en el US Open de 2017 se hizo viral al pedirle a Roger Federer que le esperara unos años para poder jugar contra él. Ahora, casi una década después, disputará el próximo Indian Wells. Con toda la vida por delante a sus 15 años, el estadounidense debutará como profesional gracias a una invitación para jugar la previa del torneo.

La petición de Ahmad que hizo reír a Federer

"¿Podrías mantenerte activo unos 8 o 9 años más para que podamos enfrentarnos cuando yo sea profesional?", esta fue la pregunta que un pequeño Izyan Zizou Ahmad formuló durante el US Open 2017, desatando las risas de Roger Federer y de todo el público. Ese chaval que se ganó el corazón del suizo ya puede decir que ya no es solo un vídeo viral de Youtube, sino que ha convertido su sueño en realidad.

Lo que no va a ser posible es que Federer cumpla su promesa que le hizo a Ahmad hace ya casi nueve años, cuando le dijo: ''Si llegas al tour, volveré por tí''. Y ojo porque Zizou ha cumplido su parte, y eso que lo vaticinó cuando tenía tan solo 7 años.

Un sueño que Ahmad ya ha cumplido

En 2022 Roger Federer dijo adiós al tenis profesional, por lo que Ahmad ha tachado de su lista poder jugar con él en un torneo profesional. Aunque si que lo pudo hacer hace unos años, cuando el joven viajó a Suiza para un torneo de su categoría y gracias a los patrocinadores del suizo pudo pelotear con él un rato justo en el año en el que colgó la raqueta.

Ahmad se encuentra en el 130 del ranking júnior ITF. Aunque si hay un dato que demuestra que el destino es juguetón es el día de su cumpleaños. El estadounidense soplará las velas el mismo día que Rafa Nadal. El tenis lo lleva en la sangre, empezó a entrenar con solo 2 años. A los 11 ya era número 1 de Estados Unidos en la categoría sub-12, tanto en individuales como en dobles. Su apodo, Zizou, es un homenaje al exfutbolista Zinedine Zidane, ya que el fútbol fue su deporte principal hasta los 7 años, cuando tuvo que elegir entre el balón y la raqueta. Una historia que recuerda a la de Jannik Sinner, aunque en su caso su segundo deporte era el esquí, pero quién sabe si tendrá un futuro tan próspero como el italiano.