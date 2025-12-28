Djokovic vuelve a la carga con Rafa Nadal y Federer

El serbio ha vuelto a reflexionar en su última entrevista sobre cómo fue su relación en el ya extinto 'Big Three'. Y, por supuesto, no ha dudado a la hora de señalar que no fue él quien provocó cierto distanciamiento

En tiempos donde Carlos Alcaraz y Jannik Sinner acaparan todos los focos y ni siquiera Djokovic parece poder hacerles sombra, el balcánico vuelve a ser noticia por su última reflexión sobre el añorado ya 'Big Three'.

El tenista serbio ha concedido una entrevista al exfutbolista y entrenador Slaven Bilic y en la misma ha hablado alto y claro sobre la relación que tuvo tanto con Roger Federer como con Rafa Nadal en los años donde los tres dominaban el tenis mundial.

"Mi comportamiento respecto a ellos nunca cambió. La situación cambió porque ellos cambiaron su actitud hacia mí. Siempre intenté ser, cómo decirlo... Los admiraba. Y todavía los considero como aquellos que me abrieron el camino", subraya 'Nole'.

En este mismo sentido, el tenista balcánico ha señalado al suizo como el culpable de que todo se enfriara un poco entre ellos: "A partir del momento en que sentí esa frialdad y distancia por parte de Roger, me dije: 'Está bien, no hay problema.' Luego, cuando se acercaron a mí, los recibí con los brazos abiertos". Eso sí, ha recalcado que con el español sentía algo diferente: "Siempre tuve la impresión de entenderlo mejor. Tenemos casi la misma edad, así que quizás sea por eso".

Rafa Nadal se sincera también sobre Djokovic

Mientras el serbio habla de los tres, Rafa Nadal ha hablado sobre Djokovic también en la última entrevista que le ha concedido al diario AS. El manacorí ha explicado sus peores momentos con el serbio en la pista. Su físico le sacaba de quicio: "Con Novak era un poco más aleatorio. Sobre todo en pista dura, cuando el físico ya no me daba para según qué tipo de esfuerzos, me costaba mucho más".

Y fue por esta una de las razones de peso por la que cada vez que se enfrentaba a Novak, se echaba a temblar: "Para competir contra él necesitaba que mi físico me respondiera de una manera que en los últimos años no me respondía”.

Para poder ganarle intentaba modificar su hoja de ruta en los partidos: “Tenía que buscar acortar los puntos, pero era muy difícil ganar a Novak en dos o tres tiros, algo que con otros rivales sí me podía funcionar. Intenté saque-red o cosas distintas, pero no me funcionó”.

Por contra, en tierra y hierba sí demostró que le podía hacer frente, como lo hizo en las semifinales de Wimbledon 2018: "Ahí las opciones estaban más vivas”.