Rafa Nadal reaparece para felicitar la Navidad

Rafa Nadal ha reaparecido para felicitar la Navidad y un próspero 2026 desde su academia de Manacor, poco después de cumplir un año como jugador retirado del tenis profesional

Hace poco más de un año que Rafa Nadal dijo adiós al tenis, cuando en la Copa Davis de Málaga colgó la raqueta, desde entonces apenas se ha relacionado con el tenis más allá desde algunos eventos sueltos. Pero ahora, apenas unas semanas después de pasar por el quirófano para solucionar unos problemas en el brazo, ha reaparecido, aprovechando estas fechas navideñas, para desear unas felices fiestas y un próspero 2026, un año en el que es posible que le volvamos a ver en las pistas en alguna exhibición.

Nadal ha felicitado las fiestas de Navidad y el próximo año nuevo 2026 desde su academia en Manacor, en un mensaje en vídeo al que se han sumado los distintos centros internacionales que integran la Rafa Nadal Academy. "Hola a todos, quería desear unas muy felices fiestas de Navidad desde aquí, desde Manacor. Que tengáis unas muy felices fiestas y un gran 2026". Una muestra más de la ambición de Rafa por ampliar su negocio en torno a sus centros.

Y es que como ha recordado la organización, la Rafa Nadal Academy cuenta con dos academias, en Manacor y Kuwait, sede este año del mundial por parejas de pádel; además de seis Rafa Nadal Tennis Center ubicados en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella, Punta Cana (República Dominicana), y de un programa de tenis en Egipto, todos basados en un modelo que combina formación deportiva y académica. La red internacional continuará ampliándose en los próximos meses con la apertura de un nuevo centro en Brasil, que se convertirá en el primer Rafa Nadal Tennis Center en Sudamérica, dentro del plan de expansión internacional anunciado recientemente por la academia.

Unos días en Arabia Saudí

Tras su operación la primera aparición pública de Nadal no ha sido esta, si no que la semana pasada se dejó ver en Arabia Saudí, país del que es embajador. Allí presenció en directo las ATP Next Gen Finals, donde pudo estar junto a los dos grandes proyectos del tenis español, Rafa Jódar y Martín Landaluce, además de presenciar la victoria de Learner Tien, quien ganó el torneo con gran solvencia tras ir de menos a más a lo largo de la semana. Esta es una de las pocas ocasiones en las que el manacorí ha estado cerca de una pista, aunque en los últimos meses, antes de pasar por el quirófano, también estuvo jugando con Alexandra Eala.