Rafa Nadal bendice a los dos estrellas del futuro del tenis español

Rafa Nadal ha estado esta semana en las ATP Next Gen Finals, donde ha ‘bendecido’ a las grandes promesas del tenis español, Martín Landaluce y Rafa Jódar

El tenis español es mucho más que Carlos Alcaraz, o al menos eso se puede decir ahora, cuando tras los duros momentos de los últimos años, en los que pese a que el murciano ha sido un relevo de quilates para Rafa Nadal, detrás de él no hay excesivos nombres. Hasta este 2025, cuando Alejandro Davidovich se ha colado en el top 15 de la ATP y Jaume Munar o Pedro Martínez están cada vez más asentados. Y no solo ellos, pues por detrás viene mucho talento. En concreto en las figuras de Martín Landaluce y Rafa Jódar, que esta semana han disputado las ATP Next Gen Finals, donde la leyenda Rafa Nadal les ha bendecido.

Rafa estuvo presente en Yeda. Allí pudo posar con ambos jugadores del Club de Tenis Chamartín, a los que está ligado de una forma u otra, especialmente a Landaluce, que pasa algunas temporadas entrenando en la Rafa Nadal Academy de Manacor. El astro balear ha usado sus redes sociales para postear una imagen con ambos y un mensaje de aliento: “España en las ATP Next Gen FinalsDisfruté mucho pasando un rato con Martín Landaluce y Rafa Jodar en Jeddah y viéndolos jugar. Es genial ver a dos jugadores españoles compitiendo en un torneo que reúne a los mejores jóvenes talentos del @atptour. ¡Les deseo mucha suerte a ambos para 2026!”.

Nadal ha podido presenciar el torneo en Yeda al ser embajador de Arabia Saudí. Allí ha visto a Learner Tien alzar la corona ante el belga Alexandr Blockx en una final de infarto donde el número 28 de la ATP ha hecho valer su favoritismo. Los ocho participantes han mostrado que el futuro está asegurado, dejando claro que hay mucho tenista joven llamado a despuntar en los próximos años.

Jódar y Landaluce, puro potencial

En lo que se refiere al tenis español tanto Martín Landaluce como Rafa Jódar fueron eliminados en la primera fase como cuarto y tercero, respectivamente, en el grupo azul. Especialmente doloroso fue para Jódar, pues después de ganar a Tien en su estreno, la única derrota del ‘Yankee’, un ‘arreglo’ entre el pupilo de Michael Chang y Nicolai Budkov Kjaer hizo que el madrileño se quedara sin opciones. Por su parte Landaluce fue de menos a más, pero al final no pudo lograr una sola victoria, con dos derrotas igualadas ante Kjaer y Tien y ser apabullado por Jódar en el duelo fratricida.