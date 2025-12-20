Blockx ‘venga’ a Rafa Jódar para ir a por las Next Gen Finals

Alexandr Blockx sigue su paseo triunfan por las ATP Next Gen Finals y ahora ha arrasado a Nicolai Budkov Kjaer en semifinales para plantarse en la final

La primera de las semifinales de las ATP Next Gen Finals ya es historia. En ella el belga Alexander Blockx ha pasado por encima del noruego Nicolai Budkov Kjaer en tres sets, por lo que sigue sin conocer la derrota esta semana y ahora buscará un paso más en la gran final. Está victoria sirve para ‘vengar’ a Rafa Jódar, pues el ‘arreglo’ entre el noruego y Learner Tien en el último partido de la fase de grupos en el grupo Azul dejó fuera al madrileño pese a haber logrado dos victorias de mucho peso ante el americano y Martín Landaluce.

El centroeuropeo ha logrado cerrar la victoria por 4-3, 4-3 y 4-2. Su saque le ha servido para dominar en los dos desempates y luego en el tercer set un quiebre ha sido una losa muy importante para Kjaer, que se ha dejado ir al final. Al igual que hizo en la fase de grupos ha sido capaz de imponer su ritmo tan intenso, el cuál tan solo le ha hecho perder dos sets. Ahora tratará de mantenerlo en la final, donde pese a que por ranking puede ser inferior a Tien en caso de que gane, partirá por lo favorito tras ganárselo en pista.

Para el noruego esta derrota es en gran medida resultado de dejarse ir ante Tien, pues al hacerlo acabó pasando como segundo de grupo, por lo que le esperaba el belga, quizá el jugador que mejor tenis está desarrollando estos días en Arabia Saudí. Si hubiera ganado otro set ante el ‘Yankee’ habría conseguido terminar como líder del grupo azul, lo que le permitiría un cruce más cómodo, pero al pasar como 2º le esperaba un hueso demasiado duro, lo que a la postre le ha costado la eliminación.

Duelo fratricida en la otra semifinal

Mientras Blockx ya espera tranquilamente antes de la final de este domingo, le queda conocer a su rival, donde hay dos opciones: Nishesh Basavareddy y Learner Tien. Ambos jugadores estadounidenses no han tenido sus mejores momentos en Yeda, sin embargo han conseguido pasar a las semis y se la van a jugar. Sobre el papel Tien, 28ª raqueta del mundo, es el gran favorito, sin embargo la realidad es que no termina de estar del todo cómodo, mientras que su rival de hoy, 6º cabeza de serie, ha ido de menos a más y llegará crecido en busca de dar la sorpresa.