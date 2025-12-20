Learner Tien hace valer su favoritismo en Yeda

Learner Tien llegó a las ATP Next Gen Finals como el gran favorito para alzarse con el título, sin embargo, tras un complicado inicio del evento, ha conseguido llegar a la final con solvencia ganando a Basaraveddy

Las ATP Next Gen Finals ya tienen final y se han cumplido los pronósticos más conservadores. Tras la victoria de Alexandr Blockx en la primera de ellas, la segunda ha caído para el gran favorito, Learner Tien, que ha superado en tres sets a otro estadounidense como Nishesh Basavareddy, que estaba jugando de menos a más estos días, pero en el momento clave apenas ha podido plantar cara a un Tien que al fin ha encontrado su tenis machacón y pausado, extraño en estas pistas, pero que le permite dominar a sus rivales, menos experimentados.

Ser el número 28 del mundo, es decir, todo un cabeza de serie en los Grand Slams es tener un nivel muy alto, más aún cuando se compara con jugadores en formación lejos de los 100 primeros de la ATP. Por eso mismo Tien tiene todas las papeletas para ganar un título que rozó hace 12 meses, cuando Joao Fonseca se lo arrebató. Por eso mismo no sorprende lo que ha conseguido ante su compatriota, al que no le ha dado opción alguna, cerrando el duelo por 4-2, 4-1 y 4-3.

Si algo hay que destacar de Tien es la mejora que ha experimentado en tan pocos días, pues después de la deuda derrota ante Rafa Jódar en el primer partido de la fase de grupos, supo reponerse. Primero ganando con más sombras que luces a Martín Landaluce y después haciendo lo propio con Nicolai Budkov Kjaer en el polémico último partido en el que precisamente Jódar se quedó fuera de las semifinales tras un ‘sospechoso’ 3 a 1, el único de los resultados que se podían dar y que clasificaba a ambos de los implicados. No obstante, ahora llegará crecido a la final, aunque con muchas horas en pista.

Una final de altura

Ahora en la gran final Tien se va a medir a quien está siendo la gran estrella de la semana, el belga Alexandr Blockx, quien no sabe lo que es perder y está dominando con puño de hierro sus partidos, al punto de que solo se ha dejado dos sets por el camino. La rapidísima pista de Yeda le beneficia mucho, pues permite que su brutal saque corra mucho más, lo que sumado a que desde el fondo está muy acertado le han hecho hacer bueno el ser el 2º cabeza de serie, lo que hará que tengamos la mejor final posible de estas Next Gen Finals.