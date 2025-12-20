Iñaki Montes, campeón de España de tenis

Iñaki Montes se ha coronado campeón de España absoluto de tenis tras ganar con solvencia en una dura final a Carlos López; mientras Lucía Cortez se ha impuesto en categoría femenina

Sorpresa relativa en el Campeonato de España absoluto de tenis, donde el navarro Iñaki Montes venció en la final, disputada en el Sporting Club de Tenis de Valencia al local Carlos López por dos sets en un partido marcado por los problemas físicos de ambos tras una intensa semana de competición, que hizo que el duelo se definiera por 6-7 y 4-6.

Montes saltó con una marcha más y, con golpes duros y secos que obligaban a López a jugar muy lejos, dominó sus dos primeros servicios y rompió el de su rival. Con un ritmo endiablado, parecía imposible que el valenciano pudiera reengancharse a la final, pero lo hizo salvando varias bolas de rotura en contra. La final había entrado en el guion previsto con la igualdad como tónica dominante, pero entonces aparecieron los problemas de Montes. El navarro tuvo que ser atendido por los médicos por unas molestias en el hombro. Desde ese momento, su ritmo frenó y López lo aprovechó para rozar un quiebre, pero Montes recuperó energía y fue capaz de levantar el juego para forzar el ‘tie break’.

Parecía que el paso de los minutos, con un set que duró más de hora, podía hacer mella en el navarro. De hecho, López tuvo dos oportunidades de llevarse la primera manga, pero Montes reaccionó con otros golpes secos que obligaban a moverse de lado a lado a su rival y selló el punto definitivo. Tras el final del set, López también tuvo que ser atendido por los médicos.

El esfuerzo titánico siguió en el segundo set, pero la partida mental parecía estar controlada por Montes. El impulso de la reacción en la primera manga lo extendió al inicio de la segunda y volvió a defender su saque y a romper el de López, visiblemente desesperado en algunas acciones. Al final el valenciano cada vez estaba más tocado y montes lo aprovechó para terminar cerrando la victoria en dos sets por 6-4.

Lúcia Cortez reina en categoría femenina

Por su parte la categoría femenina ha coronado a tenista alicantina Lucía Cortez se hizo con la victoria en la final tras vencer en un igualado partido a la valenciana Ángela Fita en tres sets, por 4-6, 6-4 y 5-7. No fue sencillo el camino de la victoria para Cortez. La tenista alicantina peleó mucho con Fita, que llevó el partido a la tercera manga tras ganar el segundo set, después de que Cortez entrara mejor al partido. Pero tras es bache la alicantina volvió a coger el punto a la final. Después de igualar la contienda, volvió a su buena inercia para llevarse el duelo en el tercero y definitivo tras un quiebre tardío que a la postre le dio el título.