Learner Tien arrasa en la final de las Next Gen Finals

Learner Tien llegaba como el gran favorito a las ATP Finals 2025 y pese a un complicado comienzo, ha sabido darle la vuelta a la situación y lograr una incontestable victoria, superando en la final al belga Alexandr Blockx

Pese a llegar como el número 28 de la ATP y ser el gran favorito para llevarse las ATP Next Gen Finals, Learner Tien comenzó de la peor forma posible, perdiendo ante el español Rafa Jódar, a quien precisamente dejó fuera tras una victoria polémica contra Nicolai Budkov Kjaer, pero a partir de ahí creció y después de arrasar a su compatriota Nishesh Barasaveddy, ha hecho lo propio en la final con el belga Alexandr Blockx, quien llegaba invicto, pero se ha topado con la realidad. En tres sets Tien ha cerrado el partido y el título, mejorando el segundo puesto del año pasado.

El norteamericano confirmó los pronósticos y en una final que reunió a los dos primeros cabezas de serie se mostró más firme que su rival y venció por 4-3, 4-2 y 4-1 en una hora de partido. Tien, que este 2025 ya ha competido a gran altura en el circuito ATP y ha terminado la temporada en el puesto veintiocho del mundo, añade este éxito de 'maestro' menor de veinte años al título logrado en Metz esta temporada, el primero como profesional. Además, alcanzó la final del torneo de Pekín, en la que fue superado por el italiano Jannik Sinner.

El estadounidense añade su nombre a una relación de jugadores que, además de dar lustre al torneo, sobresalen habitualmente en el circuito. Hereda el trono que logró en 2024 el brasileño Joao Fonseca, con el que perdió la final. El serbio Hamad Medjedovic lo logró en 2023, el estadounidense Brandon Nakashima en 2022 y antes, Carlos Alcaraz (2021), Jannik Sinner (2019), Stefanos Tsitsipas (2018) y Hyeon Chung (2017).

Tien, el único 'top 100' de las Finales Next Gen de este año, convertido en el segundo jugador que ha repetido una final en la competición junto al australiano Alex de Miñaur -finalista en 2018 y 2019-, no dio opción al belga, que demostró ser el mejor jugador de la semana, excepto en la final. Invicto hasta este último partido, portentoso con el saque, fue de más a menos en el partido decisivo. Learner Tien rompió el equilibrio en los cara a cara con Alexander Blockx. El belga se impuso en la final del Abierto de Australia júnior de 2024 y el norteamericano ganó el duelo de Roland Garros de ese año. Lo que está claro es que, más allá del resultado, el centroeuropeo es uno de los grandes nombres a tener en cuenta en el tenis de cara al año que viene.