Learner Tien y Alexander Blockx buscan coronarse la final de las Next Gen ATP

Este domingo a las 18:00 (hora española) tendrá lugar el encuentro entre el estadounidense y el belga, que buscarán la victoria en el campeonato que ganaron hace unos años Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Las Next Gen ATP Finals se han convertido en un auténtico trampolín en la carrera de jóvenes promesas del tenis, destacando sin duda Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, actuales número 1 y 2 del mundo. En esta ocasión, ambos aspirantes llegan pisando fuerte. A sus 20 años, tanto Learner Tien como Alexander Blockx saben que esta victoria podría ser el inicio de una exitosa carrera.

Tien y Blockx, se repite la historia de Alcaraz y Korda

Que traicionero fue el destino que los dos españoles, Jódar y Landaluce, cayeron en el Grupo Azul. Ninguno de los dos logró avanzar a semifinales, y en cuanto al enfrentamiento directo que tuvieron en la última jornada, fue Rafa el que venció a Landaluce. Aunque si hubo un español que lo consiguió en 2021, cuando Carlos Alcaraz derrotó a Sebastian Korda. Tras cuatro años, volveremos a vivir una final en la que la lucha estará entre los dos primeros preclasificados, Learner Tien y Alexander Blockx.

Learner Tien

El número 28 del PIF ATP Rankings llega a esta final con una baza muy importante, la experiencia. Fue finalista hace un año, haciendo una buena campaña y una mejor actuación en las Next Gen. El único que ha podido con él ha sido precisamente Rafael Jódar, con una intensa batalla de cinco sets con un resultado ajustado que finalmente se balanceó hacia el español.

El único jugador top 100 que se encuentra jugando el torneo ha tenido un desempeño de película en el campeonato, solo perdiendo un partido y dejando a cuadros a Martín Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer y contra su compatriota Nishesh Basavareddy en sets corridos. De hecho, ya tiene un lugar asegurado en la historia del torneo, siendo el segundo en llegar a la final en dos ocasiones e igualando Alex de Miñaur, que fue finalista en 2018 y 2019.

Alexander Blockx

Sin duda el belga ha sido, de cara a las victorias, el mejor de esta semana en Jeddah. Ha ganado todos sus partidos en la edición, tan solo perdiendo dos sets hasta el momento. Un jugador que sorprende por su servicio, conectando hasta ahora 43 aces. Vuelve a verse las caras con Tien, con el que se enfrentó en la final del Open de Australia junior en 2023. Según unas declaraciones a la APT, lo tiene claro: ''Contra Learner, será un partido realmente épico después de lo que pasó en Australia hace dos años''.

''Lo único que recuerdo es que fue la derrota más desgarradora de mi vida hasta ese momento'', recordaba Tien lo que sucedió hace apenas dos años, ''obviamente, ambos hemos mejorado mucho desde entonces. Tendré que descansar y desarrollar un nuevo plan de juego. Ojalá pueda salir bien mañana. Creo que será un partido muy difícil''.