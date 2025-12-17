Se impone la lógica en el inicio de las ATP Next Gen Finals

El belga Alexander Blockx ha superado al alemán Justin Engel en el estreno de las ATP next Gen Finals, mientras el estadounidense Nishesh Basavareddy ha superado al croata Dino Prizmic

Las ATP Next Gen Finals, competición que reúne esta semana a las 8 mejores raquetas del mundo menores de 20 años, ha comenzado este miércoles en Arabia Saudí, y por lo pronto lo ha hecho sin excesivas sorpresas, al imponerse la lógica en los primeros partidos del torneo, los del grupo rojo. Mientras que esta tarde será el turno del verde, en el que se encuentran los dos españoles, Martín Landaluce y Rafa Jódar.

El primer gran protagonista del día fue Nishesh Basavareddy, que pese a ser el 6º favorito es uno de los candidatos al triunfo por su gran experiencia, con partidos importantes en su carrera ante estrellas como Novak Djokovic. Además de que tiene en el banquillo, desde este torneo, al ex de Daniel Medvedev, Gilles Cervara. Por lo pronto ha comenzado con una más que meritoria victoria frente a Dino Prizmic rn cuatro sets (4-2, 4-3(7), 3-4(3), 4-2), erigiéndose como el principal favorito de su grupo, lo que habla de que el nivel es mayor que el ranking, al batir al croata, tercer cabeza de serie, con cierta comodidad.

También sumó su primara victoria el segundo favorito, el belga Alexander Blockx que castigó la mayor inexperiencia y juventud de Justin Engel (3-4(7), 4-2, 4-2, 4-2). Especialmente certero con el saque el centroeuropeo, que peleará por la primera plaza frente al estadounidense, mientras que el joven teutón se queda sin vidas y deberá buscar la sorpresa ante los dos rivales que le quedan. Aunque eso sí, pese a sus 18 años recién cumplidos, ha peleado con todo.

Landaluce y Jodar buscan la heroica

Esto ha sido el inicio de la acción en el grupo rojo, dejando para la segunda parte de la jornada al verde, en el que segunda encuentran los dos españoles, Martín Landaluce y Rafa Jódar, que por caprichos del destino van a tener que pelear entre sí. Ambos están un escalón por debajo de los grandes favoritos, o mejor dicho, del gran favorito, pues Learner Tien, número 28 de la ATP, es quien tiene todas las papeletas para llevarse la corona de Arabia Saudí. El ‘yankee’ se estrenará ante Jodar, en un duelo muy desnivelado sobre el papel, pero en el que el español se agarra a lo bien que llega. Mientras que Landaluce si que debería tener bastantes más opciones ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer, uno de sus grandes rivales en la pelea por la segunda plaza del grupo.