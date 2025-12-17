La ITF premia a Marcel Granollers y se olvida de Carlos Alcaraz

Marcel Granollers y Horacio Zeballos han sido nombrados campeones del mundo por la ITF, en un premio en el que Carlos Alcaraz ha sido el gran olvidado, cayendo en manos de Jannik Sinner

El tenis español está de enhorabuena, pues acaba de conseguir un gran premio de la mano de uno de sus grandes exponentes de este año 2025, Marcel Granollers. El veterano doblista catalán sigue sumando éxitos y junto a su pareja, el argentino Horacio Zeballos, ha sido nombrado como campeón del mundo de la ITF, un premio importante que los convierte en los primeros jugadores español y argentino, respectivamente, en recibir el preciado galardón en la categoría de dobles masculino.

Tras una campaña para el recuerdo, en la que se han estrenado como ganadores de un Grand Slam, además por partida doble, tras ganar en Roland Garros y en el US Open, además de haberse llevado otros tres títulos juntos (en Bucarest, Madrid y Basilea) y de haber alcanzado las semifinales en Wimbledon. Todo ello después de que en 2024 semifinales convirtieran en números 1 de la especialidad.

Sinner por encima de Alcaraz

En estos premios, que según la propia ITF se seleccionan ’según criterios objetivos que consideran todos los resultados de la temporada’, sobre todo los más importantes, es decir los Grand Slam, así como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, el gran olvidado es Carlos Alcaraz, quien pese a ganar los mismos grandes que Jannik Sinner y acabar como número 1 de la ATP, no ha recibido la corona, que ha acabado en poder del italiano.

Ni la sanción de tres meses que le tuvo fuera del juego, ni el mayor número de Másters 1000 de Carlitos, han hecho que le consideraran merecedor del premio, que se lleva por segundo año consecutivo el de San Cándido. Así se convierte en el primer jugador que ha sido nombrado Campeón del Mundo individual masculino en años consecutivos desde que Novak Djokovic lo recibió cinco años seguidos, de 2011 a 2015.

Sabalenka es la reina; Paolini y Errani las del dobles

En la categoría femenina la reina es Aryna Sabalenka, quien pese a llevarse solo un grande, el US Open, se plantó en las finales de Australia y Roland Garros, además de las semifinales en Wimbledon y de muchos otros títulos, por lo que es merecedora del galardón. Al igual que en la categoría de dobles, donde Jasmine Paolini y Sara Errani repiten galardón, amparadas, además de poor su gran rendimiento durante todo el año, ganando títulos muy importantes, por una nueva victoria en la Billie Jean King Cup para Italia.