El ‘biscotto’ de Tien y Kjaer deja a Rafa Jódar sin Next Gen Finals

Rafa Jódar había hecho su trabajo ganando a Martín Landaluce, sin embargo, para estar en las semifinales de las Next Gen ATP Finals dependía de que Tien y Budkov Kjaer no terminaran 3-1, que ha sido exactamente el resultado final

El duelo entre españoles de las ATP Next Gen Finals deparó la victoria de Rafa Jódar sobre Martín Landaluce este viernes en Yeda, un resultado que multiplicaba las opciones del madrileño para estar en las semifinales del gran evento de jóvenes jugadores del tenis mundial. Sin embargo, dependía de un resultado, el del último partido del grupo azul, el cuál enfrentaba a Learner Tien y Nicolai Budkov Kjaer. Cualquier resultado menos un 3 a 1 a favor del estadounidense clasificaba al español, y eso es exactamente lo que ha pasado. Tras un gran inicio del noruego, que no conocía la derrota esta semana y se ha apuntado el primer set, asegurando su pase, se ha dejado ir y Tien estará en semis, además como primero de grupo.

El único resultado que dejaba fuera de las semifinales a Jódar se produjo entre el noruego y el estadounidense, que remontó y ganó en cuatro sets al escandinavo y propició la clasificación de ambos, por 3-4, 4-1, 4-2 y 4-2. Jódar ganó previamente y por 3-0 a Landaluce por 4-3, 4-1 y 4-3. Puso un pie en la siguiente ronda pero dependía del choque entre Budkov Kjaer y Tien, donde la suerte, o quizá las estrategias de ambos, no han estado de sus lado.

El español se clasificaba si Kjaer ganaba o si Tien ganaba en tres o cinco sets. Solo si ganaba en cuatro el estadounidense, Jódar se quedaba fuera. Así ocurrió. El noruego, que había ganado sus dos encuentros anteriores de la fase de grupos contra Landaluce y Jódar, logró el set que necesitaba para certificar su pase en el Grupo Azul. Y después se relajó. Tien necesitaba remontar y ganar los tres siguientes parciales y así ocurrió. Además lo hizo sin casi oposición, con un Kjaer desconectado, ‘pasando’ de pelear y dejándose ir hasta el final del partido.

¿Todo con Blockx?

Con el paso a semifinales de Tien y Kjaer ahora les toca pelear por el título. Para el Yankee no es ni mucho menos una situación nueva, pues ya alcanzó la final el año pasado, cuando Joao Fonseca le superó en un gran partido. Para como poco igualar su posición del año pasado su rival va a ser su compatriota Nishesh Basavareddy. Mientras que Budkov Kjaer lo tiene más complicado, ya que se mide al segundo favorito y quizá el que mejor está jugando estos días, el belga Alexandr Blockx, que no sabe lo que es perder y gracias a su brutal saque está arrasando rivales sin contemplaciones.