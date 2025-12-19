Basavareddy da la primera sorpresa de las Next Gen Finals

El joven estadounidense Nishesh Basavareddy, quien llegaba a Yeda como el 6º favorito de las ATP Next Gen Finals, se ha colado por sorpresa en las semifinales, acompañando a Alexandr Blockx, la sensación dele evento

Las ATP Next Gen Finals ya han terminado la primera fase en el grupo rojo y tras las tres victorias del belga Alexandr Blockx, el gran dominador de lo que va de edición y que llegará a las semifinales como el jugador a batir, solo quedaba por encontrar a quien lo iba a acompañar y el resultado es una sorpresa, pues será el estadounidense Nishesh Basavareddy, el 6º cabeza de serie, quien llegaba con un perfil bajo a Yeda, pero tras una gran victoria ante Justin Engel ha conseguido el pase con solvencia.

El estadounidense ganó al alemán en tres sets, por 4-3, 4-2 y 4-3 y se ganó el segundo puesto que da acceso a las semifinales, algo que el jueves ya se había asegurado el belga Blockx que ganó su partido contra el croata Dino Prizmic y acabó la primera fase del torneo con pleno de triunfos. Basavareddy ya se vio en la segunda parte de la competición en cuanto el belga ganó el primer set a Prizmic, que necesitaba la victoria por 3-0 para mantener sus opciones. Aún así, no pudo lograr el triunfo y se despidió del torneo. Cayó ante Blockx por 4-3, 2-4, 4-2 y 4-0.

Aunque antes, en el primer partido de la jornada, el estadounidense hizo su parte y sumó su segunda victoria en la fase de grupos. Su clasificación dependía del otro encuentro y en cuanto Prizmic, el otro que podía clasificarse, perdiera un parcial, el objetivo del norteamericano estaría cumplido. Y así pasó. Blockx, a pesar de haberse clasificado con antelación, no se relajó y logró su tercer triunfo. Ahora Basavareddy se medirá al primero del otro cuarteto.

Rafa Jódar, a por la machada para acompañar a Kjaer

En el grupo azul las cosas están más decididas, en gran medida debido a que el noruego Nicolai Budkov Kjaer se ha erigido en los dos primeros días como el gran dominador del mismo, batiendo a los dos españoles, Rafa Jódar y Martín Landaluce, por lo que estará en semifinales. Ahora falta por conocer quien es el segundo jugador en avanzar y ahí aparece el nombre de Jódar, que tiene serias opciones. Tras ganar a Learner Tien en la primera jornada y perder ante el escandinavo, debe ganar a Landaluce y esperar que Kjaer bata a Tien, o en el caso de que el ‘Yankee’ se lleve el partido, esperar que las matemáticas le sean favorables.