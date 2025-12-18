Rafa Jódar vuelve a la realidad de golpe ante Budkov Kjaer

Nicolai Budkov Kjaer se ha presentando en sociedad como el gran verdugo del tenis español en las ATP Next Gen Finals, ganando a Rafa Jódar tan solo un día después de superar a Martín Landaluce

El tenis español comenzó las ATP Next Gen Finals con una gran noticia, la victoria de Rafa Jódar sobre Learner Tien. El joven jugador español, quien entró al torneo de ‘rebote’ por las bajas de Joao Fonseca y Jakub Mensik, lo aprovechó a los grande venciendo al sobre el papel mejor tenista de la edición y finalista en la anterior. Sin embargo, ya con el trabajo más complicado hecho, le faltaba rematarlo en el segundo día, pero ha sido incapaz de batir al noruego Nicolai Budvok Kjaer, verdugo el miércoles de Martín Landaluce, por lo que le tocará ganar a su compatriota en la tercera jornada para estar en semis.

Jódar no pudo con el noruego, que le venció por 4-1, 4-2, 1-4 y 4-2 y se jugará el pase a semifinales contra Landaluce en la última jornada, mientras el escandinavo, con dos victorias, tiene un pie en la siguiente ronda. Fue la revancha de Budkov Kjaer que ha llegado a este evento en un gran estado de forma y que ha ganado a rivales con los que siempre había perdido. El noruego se vengó de la final júnior de 2024 del US Open, que dio el título a Jódar, en el único cara a cara entre ambos hasta la cita de Yeda.

El noruego, que tardó una hora y diecinueve minutos en sellar su objetivo, se ha convertido en el gran verdugo de los españoles. Así Jódar no pudo alargar el estupendo tenis que mostró ante Tien, al que ganó en cinco mangas. Está vez fue siempre a contracorriente frente al escandinavo y no pudo completar la remontada que intentó cuando ganó el tercer set y puso el encuentro en 2-1. Ahí el noruego recuperó el pulso del choque y venció en el cuarto parcial para sellar su triunfo.

Landaluce ante el más difícil todavía

La segunda jornada se cierra con el duelo entre el gran favorito del torneo, Learner Tien, ante el otro español en liza, un Martín Landaluce tocado. Ambos perdieron su primer partido inicial y ahora se la juegan, ya que el que pierda tiene casi imposible estar en semifinales. Sobre el papel el gran favorito es el ‘yankee’, número 28 del mundo y que ya sabe lo que es ganar torneos ATP, así como llegar lejos en eventos importantes ante grandes jugadores. De hecho, este próximo Open de Australia va a ser cabeza de serie, aunque ya demostró Jódar que se le puede vencer. Si el español gana, Budkov Kjaer estará en semifinales oficialmente ya este jueves.