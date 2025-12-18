La fortuna que ha generado la dupla Ferrero-Alcaraz en siete años

El murciano ha ganado bajo las órdenes del valenciano un total de 24 títulos, entre ellos seis Grand Slams

La ruptura de la relación profesional entre Carlos Alcaraz, el tenista número 1 del mundo, y Juan Carlos Ferrero se cierra tras 7 años con 24 títulos -6 Grand Slam- y 280 partidos ganados de los 345 disputados (el 81,1 %), con casi 49 millones de euros en premios.

Ferrero lo dirigió desde que tenía 15 años, casi dos antes de que debutara en la ATP tras dejar de hacerlo con el alemán Alexander Zverev.

El padre del tenista de El Palmar buscaba un técnico del más alto nivel para su hijo siendo consciente de su potencial, pues había sido tenista y dirige la escuela que lleva tres décadas en esa localidad, pero la familia no contaba con los recursos económicos como para pensar en alguien como Ferrero, pero ahí entró en juego Albert Molina, el representante de Carlos, que movió los hilos.

Ferrero vio en el actual líder de la ATP y ganador de dos Roland Garros y otros tantos Wimbledon y Abiertos de Estados Unidos un proyecto estimulante y no lo dudó. Cuentan que el valenciano le dijo a su pupilo que el primer millón que ganara por resultados se lo guardara para sí mismo y a partir de entonces ya hablarían de su sueldo.

Desde entonces, lleva embolsados cerca de 49 y los de la publicidad van por otro lado para el segundo jugador en activo con más trofeos, sólo superado por el serbio Novak Djokovic, con 101 a sus 38 años. En ese listado figuran los Masters 1000 de Indian Wells, Madrid -ambos por partida doble-, Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati, los ATP 500 de Barcelona, Queens -dos en cada caso-, Río de Janeiro, Pekín, Rotterdam y Tokio y los ATP 250 de Umag y Buenos Aires desde su debut como profesional en febrero de 2020.

Ahora seguirá su carrera con Samuel López, segundo entrenador y también es técnico de la academia que gestiona Ferrero en la localidad alicantina de Villena tras haberse hecho cargo de la carrera del asturiano Pablo Carreño como jugador más destacado, y el resto del equipo de las últimas campañas. Alcaraz, de 22 años, deja atrás a Ferrero, como antes hizo con Carlos Santos, su primer entrenador, y con Kiko Navarro hasta que llegó el valenciano.

Así ha sido la despedida de Carlos Alcaraz

Con un emotivo mensaje a través de las redes sociales, Carlos Alcaraz se ha despedido públicamente de Juan Carlos Ferrero:

"Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar.

Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos.

Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", agrega el número uno del mundo.

Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!".