Martín Landaluce se queda al borde del KO en las Next Gen Finals

Martín Landaluce se ha quedado a las puertas de una remontada para el recuerdo en las ATP Next Gen Finals tras caer ante Learner Tien en su segundo partido en Yeda

Día negro para el tenis español en las ATP Next Gen Finals. Tras la derrota de Rafa Jódar ante Nicolai Budkov Kjaer en el partido que abría la jornada en el grupo azul era el turno de Martín Landaluce, quien se medía al gran favorito, Learner Tien, en el duelo de perdedores de la primera jornada. En juego estaba mantenerse en la competición, pues una derrota limaba casi por completo las opciones, y el que la ha sufrido ha sido el español, superado por el número 28 de la ATP, que pese a seguir sin encontrar su mejor tenis si que ha doblegado con solvencia al madrileño en cuatro sets.

El estadounidense, cabeza de serie número 1, logró su primera victoria en el torneo con una remontada ante el español, que sufrió su segunda derrota en otros tantos partidos, por 1-4, 4-1, 4-3 y 4-3, y quedó al borde de la eliminación. Tien, superado el miércoles por Jódar, se jugará la clasificación para semifinales el viernes contra el noruego Nicolai Bubkov Kjaer, que previamente logró su segunda victoria, precisamente ante Jódar, y domina el grupo.

Landaluce, que había ganado a Tien en el único duelo previo entre ambos, en el Wimbledon júnior de 2022, no pudo frenar la remontada de su rival ni enderezar el encuentro. Tras el gran arranque del español, Tien, subcampeón el pasado año, reaccionó con contundencia y tomó ventaja. Dio la sensación de recuperación el madrileño, que salvó cuatro puntos de partido antes de llegar al desempate del cuarto set, en el que fue superado definitivamente, después de una hora y 33 minutos, por el vigésimo octavo jugador del mundo. Y eso que en el cuarto set se vio un conato de remontada, pero el español no lo pudo rematar y terminó perdiendo en el desempate.

Duelo fratricida español

De cara a la última jornada lo que queda en juego es la disputa de uno de los momentos más especiales del tenis español en los últimos años, pues por primera vez desde que se disputa este torneo dos jugadores de la ‘armada’ se van a medir cara a cara. Tanto Jódar como Landaluce vienen de una derrota y necesitan el bálsamo de la victoria. En el caso de Landaluce para soñar con una carambola que le clasifique y especialmente en el de Jódar, pues de ganar tendría muchas opciones de estar el sábado en pista para jugar las semis.