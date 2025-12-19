Rafa Jódar se lleva el duelo fratricida ante Landaluce y sigue soñando en Yeda

Rafa Jódar ha arrasado a Martín Landaluce en el duelo entre españoles de las ATP Next Gen Finals y se gana así la opción de seguir soñando con las semifinales, para lo que depende del último partido del grupo

El tenis español tenía esta tarde en las Next Gen ATP Finals una cita ineludible, el ‘derbi’ entre las dos grandes promesas de la armada, Martín Landaluce y Rafa Jódar, dos campeones del US Open junior que por primera vez han hecho que hubiera representación doble en este evento donde están representados los 8 mejores jugadores del mundo menores de 20 años. Y ambos con algo en juego, pues Jódar buscaba el pase a las semifinales, el cuál apuntaló tras ganar al gran favorito Learner Tien en la primera jornada, aunque se complicó en la segunda cediendo ante Nicolai Budvok Kjaer. Mientras que Landaluce no sabe lo que es ganar y necesitaba sí o sí arrasar, pero no fue capaz.

Y es que desde el primer momento se vio que Jódar tenía un punto más. Por eso el choque mostró las necesidades de cada jugador. Jódar contaba con opciones pero necesitaba la victoria. Landaluce tenía posibilidades mínimas. Necesitaba una carambola. Su situación era casi un imposible. Se notó. Jódar arriesgó más y dominó el partido desde el principio. Además Landaluce tras perder el primer set ya estaba eliminado, por lo que se fue rápidamente del partido, dejando pista libre a Jódar, quien logró ganar en tres sets para aumentar sus oportunidades de clasificación.

Al final todo se decidió en 1 hora y 26 minutos, el tiempo en el que J��dar cerró por 4-3, 4-1 y 4-3 el primer duelo ante Landaluce de sus carreras, al menos a nivel profesional, pues al pertenecer ambos al Club de Tenis Chamartín llevan jugando juntos desde los 9 años. Ahora se queda a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.

Todo depende de Learner Tien y Nicolai Budkov Kjaer

Con esta victoria de Jódar ahora todo dependerá de lo que suceda en el segundo partido del grupo, el que va a enfrentar a Learner Tien y Nicolai Budkov Kjaer. Tras perder precisamente ante Jódar, el estadounidense, gran favorito, se la juega, ya que solo puede perder un set. Si pierde, será eliminado; mientras que si gana en cuatro sets estará en cuartos, en cambio, si lo hace en cinco el pase será para Jódar, mientras que si lo hace en tres, el eliminado será el noruego. Eso sí, si el número 28 de la ATP triunfa en los mencionados 4 sets, tanto él como Kjaer saltarán a la pista mañana. Todo puede pasar, pero la igualdad va a ser máxima y va a estar muy ajustado el pase.