Sabalenka es la reina de la WTA hasta de baja

Aryna Sabalenka sigue siendo la reina de la WTA y pese a fallar en los grandes torneos y encontrarse en un parón post-Australia, su ventaja en el ranking WTA le permite estar más que tranquila

En el tenis femenino hay un nombre que está un paso -o varios- por encima del resto, al menos en lo que se refiere a la regularidad. Porque sí, estamos hablando de Aryna Sabalenka, y si hay un problema que se repite para la bielorrusa, ese es la falta de 'punch' en las rondas finales de los principales torneos. No obstante, la foto final le sigue beneficiando y por eso mismo es la actual reina del tenis femenino con amplia diferencia sobre el resto del circuito. Incluso estando de baja, pues ha optado por descansar y no acudir al WTA 1000 de Doha.

La bielorrusa continúa como firme y sólida número uno de la clasificación WTA, a cuyo 'top diez' asciende Ekaterina Alexandrova en detrimento de Belinda Bencic. Sabalenka acumula 10.990 puntos y sigue muy distanciada de Iga Swiatek, que acumula 7.978 y de Elena Rybakina, su verduga en la gran final del Open de Australia hace unos días, y que actualmente tiene 7.523, lo que le sirve para continuar en el podio por delante de Amanda Anisimova, Coco Gauff y Jessica Pegula. Mientras que cierran los puestos de honor Mirra Andreeva, Jasmine Paolini y la mencionada Alexandrova.

En lo que se refiere al tenis español Jessica Bouzas, actual número 1 nacional, baja tres puestos hasta el 45. Mientras que Cristina Bucsa y Paula Badosa suben al 56 y al 64, respectivamente. Especialmente dolorosa es la situación de la de Begur, que a estas alturas del año pasado era top 10 mundial y ahora mismo ha perdido tantos puntos que vaga en una situación dramático, agravada por las lesiones que siguen afectando de forma crucial a su carrera.

Sabalenka se baja de Doha

Tras la dolorosa derrota en Melbourne, Sabalenka ha tomado una decisión estratégica: no participar en el WTA 1000 de Doha para descansar y reajustar su calendario, a la vez que recuperarse física y mentalmente para afrontar el resto de compromisos que tiene por delante. Todo apunta a que volverá a la competición en el WTA 1000 de Dubai a mediados de febrero donde buscará ampliar su ventaja en el ranking. Precisamente es lo mismo que ha hecho Badosa, solo que en su caso no ha sido una decisión, si no una obligación, debido a los problemas físicos que arrastra en la cadera desde el inicio del curso y que el están impidiendo rendir a su máximo nivel, aunque al igual que la bielorrusa, espera poder volver en Dubai.