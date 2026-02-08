El triunfo de Colombia contra Marruecos acaba entre botellazos y escoltas policiales

Episodio violento en la Copa Davis tras la celebración de Nicolás Mejía. La selección colombiana tuvo que ser escoltada hasta el hotel por seguridad, dejando el triunfo deportivo eclipsado por un episodio de tensión y violencia

Tremendo espectáculo se formó tras la derrota de Marruecos en la Copa Davis. Colombia logró una victoria histórica por 3-1 para avanzar al Grupo Mundial I, pero en cuestión de segundos pasó de lo deportivo a lo extradeportivo. Nueva polémica tras lo ocurrido en la final de la Copa África de futbol, volviendo a ser un episodio vergonzoso en cuanto a lo deportivo se refiere.

La tensión creció en el Marruecos-Colombia

La serie llegó al cuarto punto con Nicolás Mejía, la raqueta número 1 de Colombia, enfrentándose al joven local Reda Bannani. Tras un partido muy intenso de más de dos horas y media, Mejía ganó con parciales de 6-1, 4-6 y 6-2, sellando la victoria para los visitantes. Una derrota que hizo estallar a la grada tras un gesto del colombiano.

Durante todo el fin de semana, el ambiente en el Union Sportive Marocaine Tennis Club fue extremadamente hostil hacia los colombianos, con silbidos constante especialmente en los saques. Al ganar el punto definitivo, la celebración de Mejía incluyó gestos hacia la tribuna que fueron interpretados como desafiantes por la afición marroquí.

De la victoria a la lluvia de botellas

Tras el gesto de silencio a la grada marroquí, decenas de botellas de agua y otros objetos fueron lanzados desde las gradas hacia la pista, dirigido a los jugadores y al cuerpo técnico colombiano liderado por Alejandro Falla. La delegación de Marruecos recriminó la actitud de Mejía, que insistía es seguir celebrando la victoria en el centro de la pista y calentando más el ambiente. Incluso algunos aficionados intentaron saltar a la pista, lo que obligó a seguridad a intervenir de inmediato.

El equipo colombiano tuvo que abandonar el recinto situado en Casablanca rodeado por un cordón de seguridad y fue escoltado por la policía hasta su hotel para garantizar su integridad física. A pesar del trago amargo por la violencia en las gradas, Colombia cumplió su objetivo deportivo y volverá a jugar el Grupo Mundial I de la Copa Davis dentro de unos meses, en septiembre.

Resumen de la serie (3-1)