España ya tiene rival por la final de la Copa Davis

Al ser segunda en la Copa Davis 2025 España se ha ahorrado la primera ronda de 2026, así que solo tiene que ganar una ronda para estar de nuevo en la final a 8, y ya conoce su rival, Chile, que ha ganado a Serbia

En el siglo XXI España ha sido el gran tótem de la Copa Davis y aunque el torneo ha perdido algo de prestigio con su cambio de formato sigue siendo un momento estelar para el tenis mundial cada año, además de uno de los grandes sueños que le quedan a Carlos Alcaraz. Y este 2026 puede ser una buena oportunidad para el murciano. De hecho en 2025 lo era, pero una lesión le impidió estar en Bolonia apenas unos días antes de comenzar, aunque aún sin él el equipo español rozó la corona al perder la final contra Italia. Eso sí, con premio, pues con ese puesto se ahorran la primera ronda de 2026 y solo con ganar la eliminatoria previa podrán volver a la final a 8.

Su rival en ese duelo iba a salir de la eliminatoria que disputaban este fin de semana Chile y Serbia en el país sudamericano. Sobre el papel los balcánicos partían con el cartel de favoritos, aunque sin Novak Djokovic su potencial se resiente a lo grande. Tanto que finalmente han terminado perdiendo y serán los chilenos quienes se midan al equipo de David Ferrer con el objetivo de estar entre los 8 mejores del mundo.

Dominio local aplastante

El equipo chileno avanza tras ganar los tres primeros partidos de la serie al mejor de 5. Tomás Barrios y Nicolás Jarry ganaron hoy por un doble 6-4 a los gemelos Ivan y Matej Sabanov en Santiago. El vienes, Chile ganó los dos partidos de individuales y dejó la serie pendiente de una nueva victoria para sellar la clasificación. Y ahora serán anfitriones frente a los españoles, en un emparejamiento que se disputará en septiembre.

El capitán chileno, Nicolás Massú, cambió su decisión inicial de que Alejandro Tabilo fuese el compañero de Jarry en los dobles, y le dio la responsabilidad a Barrios cuyo en el partido de individuales del viernes destacó con su triunfo sobre Dusan Lajovic, mientras que Tabilo ganó el segundo punto ante el juvenil Ognjen Milic, pero con peores sensaciones. Y la apuesta le salió muy bien, pues la dupla dominó a los balcánicos en una presentación muy seria.

Eso sí, el equipo de Serbia estaba en problemas por otro motivo, ya que su gran baza de esta semana, Lajovic, vivió un infortunio al sufrir un accidente tras el partido ante Barrios al chocar con una mampara de cristal y tener que ser trasladado de emergencia a un centro médico por el fuerte golpe en la cabeza y los cortes sufridos.