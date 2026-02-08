El nombre de Serena Williams vuelve a agitar la WTA: ''Arrasaría en el circuito''

La tenista Alycia Parks ha tenido la posibilidad de entrenar con la estadounidense, y se atreve a decir que si volviera al circuito, podría hacerlo muy bien

La posibilidad de un regreso de Serena Williams vuelve a sobrevolar el circuito. Sin anuncios oficiales ni fechas sobre la mesa, una simple sesión de entrenamiento ha bastado para reactivar el debate en la WTA. Alycia Parks ha revelado su reciente trabajo con la ex número uno, alabando su estado físico y alimentando una especulación que vuelve a tomar fuerza.

Serena Williams podría volver al circuito

Hace no mucho se confirmó que Serena volvió a entrar en el programa de pruebas de la ITIA (International Tennis Integrity Agency), reavivando los rumores de una posible vuelta al circuito. Para cualquier jugador retirado que quiera competir, es obligatorio estar en este programa de controles antidopaje al menos seis meses antes de su primer partido. Pero en las últimas horas, Alycia Park ha vuelto a encender las alarmas al confirmar que ha estado entrenando con ella.

''Entrené con ella el lunes pasado… es una gran mentora y me ha ayudado mucho, especialmente en los entrenamientos'', confesó a Tennis Majors la tenista que se clasificó para el cuadro principal del WTA 100 Doha tras superar la previa. ''Está en gran forma. Así que creo que arrasaría en el tour'', comentaba Parks. Serena Williams lleva sin competir desde 2022, pero nunca hizo oficial su retirada dejando abierta la posibilidad de la vuelta.

La posibilidad está abierta

En su reciente entrevista en The Today Show a finales de enero, Serena jugó al despiste. Aunque en diciembre de 2025 fue tajante diciendo que no iba a volver, poco más de un mes después cambió el discurso a un: ''No es un sí ni un no... simplemente voy a ver que pasa. Ahora mismo soy madre a tiempo completo, pero no me estoy divirtiendo''.

Muchos analistas señalan que ver a su hermana Venus Williams compitiendo todavía a los 45 años -se llevan poco más de un año entre ellas- es el combustible que Serena necesitaba. Serena parece estar sopesando si puede ir a por ese Grand Slam 24 que se le frustró en 2022.

Si los plazos de reingreso al programa antidopaje se cumplen, Serena Williams podría ser elegible para competir oficialmente a partir de abril o mayo de este mismo año. Esto sitúa a Wimbledon o el US Open como los escenarios soñados para una reaparición cinematográfica. El cambio de discurso, el 'papeleo' listo y los entrenamientos con tenistas en activo como Alycia Parks dan forma a una esperada vuelta, que como ella misma dice ''no es un sí ni un no''.