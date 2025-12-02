La vuelta de Serena Williams al tenis, ¿una posibilidad real?

En 2025 vimos el regreso de Venus Williams al tenis profesional, sin embargo, ahora aparece de cara a 2026 la posibilidad de que su hermana Serena haga lo mismo, después de haberse registrado en el sistema de la ITIA

La mejor jugadora de la historia del tenis femenino, ¿de vuelta?. Aún es pronto pero es posible que se esté cociendo uno de los regresos más esperados en todo el deporte mundial. Y es que Serena Williams ha dado pistas sobre una posible vuelta al tenis profesional al haberse registrado en el sistema antidopaje de la ITIA, la Agencia Internacional que vela por la Integridad en el tenis y a la cuál es necesario registrarse con seis meses de antelación de cara a una hipotética vuelta a la pista.

La ganadora de 23 Grand Slams no juega desde 2022, pero evitó utilizar la palabra "retirada" cuando anunció su adiós del deporte profesional. Ahora, la atleta estadounidense ha sido incluida en el último registro del sistema antidopaje de la ITIA, mediante el cual los tenistas que estén en él tienen que proveer su localización y ciertos datos para someterse a controles periódicos. Una vez dentro de este sistema y en caso de que estuviera interesada en volver, Serena tendría que esperar seis meses para poder competir a nivel profesional.

Este inesperado movimiento ha generado muchas preguntas en el seno de la WTA, tanto que el New York Times ha hablado con Adrian Bassett portavoz de la ITIA, que ha valorado esto como una posibilidad real. "Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones" Eso sí, no habría que esperar tanto, pues la fecha de incorporaciones de Serena al sistema de la ITIA es el 6 de octubre, por lo que podría volver a jugar al tenis a partir de abril de 2026.

Un nuevo intento de volver

Este 2025 vimos a su hermana Venus volviendo a jugar en la gira de pista dura al aire libre por Estados Unidos, sufriendo duras derrotas pero también victorias sorprendentes. Sin embargo, si lo hace Serena sería otra cosa, primero porque es la más grandes y segundo porque, a sus 42 años, es más joven y si el físico le acompaña le puede dar un susto a cualquiera. Las dos hermanas no son las únicas veteranas que lo han intentando, pues esta semana Vera Zvonareva ha disputado un partido challenger con victoria, demostrando que en su caso, quien tuvo, retuvo.