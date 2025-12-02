Mouratoglou explica por qué Djokovic es diferente: ''La persona menos falsa del mundo del tenis''

El que fue entrenador de Serena Williams ha analizado la entrevista de Djokovic con Piers Morgan añadiendo que es un tenista distinto, ya que ''para él el dinero no tiene valor''

No hay dudas Novak Djokovic es uno de los tenistas más grandes de la historia. A sus 38 años, el serbio sigue bastante metido en la competición e incluso derrotó a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero. El ganador de 24 Grand Slam también es conocido por su Fundación, en la que invierte en el desarrollo de la primera infancia para que todos los niños en Servia tengan acceso a la educación preescolar.

El que fuera entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, ha aprovechado la entrevista que Djokovic tuvo con el periodista británico Piers Morgan para hablar sobre su lado más personal, llegando a afirmar que es uno de los tenistas ''menos falsos'' de este mundillo.

Mouratoglou alaba los principios de Djokovic

''Muchos deportistas sueñan con grandes acuerdos de patrocinio. Novak Djokovic ha declinado algunos de ellos, y la razón que da lo dice todo sobre él''. Mouratoglou parafrasea en el vídeo, subido a su cuenta de LinkedIn, lo que Djokovic dijo en la entrevista: ''He rechazado a muchas grandes marcas y a grandes pagadores en mi carrera porque no puedo representar algo en lo que no creo''. El entrenador de tenis profesional fue claro: ''Esa es una de las razones por las que siempre me ha gustado mucho Novak''.

Definiéndolo como una ''persona auténtica'', el francés fue contundente: ''Es irónico que durante años la gente dijese que Djokovic era un falso. Probablemente Djokovic sea la persona menos falsa de todo el mundo del tenis. Tiene convicciones reales y el dinero nunca le hará hacer algo que va en contra de lo que cree. Mucha gente no se da cuenta de lo extraño que es eso''.

''La mayoría de tenistas'' no rechazan contratos por ''creencias personales''

Patrick Mouratoglou señaló que muchos tenistas no tienen la decisión de Djokovic, que admite haber rechazado contratos por ir en contra de sus creencias: ''Se con certeza que ha rechazado muchos acuerdos a lo largo de los años: porque no cree en el producto, porque él no se alinea con los valores de la compañía, porque no cree que los videojuegos sean buenos para lo niños... Aunque el contrato fuese enorme''.

Un tenista que, según el coach, ''actúa según sus principios'', lanzando un mensaje a los que digan que ''es fácil para él, es rico'': ''La mayoría de tenistas que hacen la misma cantidad de dinero no rechazan contratos por creencias personales'', añadiendo, ''no pienses que la gente que tiene mucho dinero no quiere más. Para la mayoría nunca es suficiente''. Termina diciendo que esta parte de su personalidad ''merece respeto'' y que ''para él, el dinero no tiene valor. La seguridad y la estabilidad importan más, pero no al precio de su integridad''.