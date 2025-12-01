Andy Murray asume su fracaso con Novak Djokovic

Andy Murray y Novak Djokovic formaron una de las duplas jugador-entrenador más llamativas de la historia de la ATP, sin embargo, no les fueron bien las cosas, como ha admitido el escocés

Hace poco más de un año que Andy Murray y Novak Djokovic anunciaron una de las noticias más extrañas del tenis mundial en los últimos años, y es que apenas unos meses después de retirarse, el escocés iba a ser el nuevo entrenador del balcánico, uno de los grandes rivales de su carrera. Está apuesta, en principio solo para el inicio de la campaña, era una declaración de intenciones del serbio, deseoso de nuevos alicientes para tratar de acercarse a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sin embargo, las cosas no fueron bien y terminaron rompiendo su relación, algo de lo que ahora ha hablado el escocés, admitiendo su fracaso.

Y es que Murray, para el que era su primera experiencia en los banquillos, pues se había retirado apenas unos meses antes, tras los Juegos Olímpicos de París 2024, no cree que estuvo a la altura de la responsabilidad que tenía con ‘Nole’, con el que la exigencia era máxima y no logró llegar a las cotas que se esperaba: "Estás trabajando no sólo con uno de los mejores tenistas, sino con uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Sabía que sería extremadamente exigente y no logré los resultados que me hubieran gustado".

Lesiones, paso del tiempo y dos bestias inconmensurables

El principal problema llegó en enero, en el Open de Australia, el torneo fetiche del balcánico, y en el que una vez estaba siendo el mejor. De hecho, logró una victoria clave contra Carlos Alcaraz, sin embargo, el precio que pagó fue máximo, pues se lesionó y no solo tuvo que abandonar en semifinales, si no que eso le lastró los siguientes meses: "Lo que pasó en Australia con la lesión fue muy desafortunado porque estaba jugando un tenis increíble. Después, vino un periodo complicado para él y para el equipo, pero aprendí mucho sobre lo que implica entrenar".

Tras eso le costó arrancar de nuevo, con derrotas duras en primera ronda en Doha e Indian Wells o algo más tarde en la gran final del Másters 1000 de Miami. Todo ello terminó derivando en el adiós de Nole y Murray, en busca de nuevos apoyos para el serbio, lo que tampoco hizo que cambiaran las cosas. Las derrotas en las semifinales de los tres Grand Slam ante Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son síntoma y diagnóstico de que es los años han pasado para él y ahora mismo, pese a estar por encima del resto del circuito, no le da para pelear con los dos capos actuales.