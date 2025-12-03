Serena Williams corta el sueño de su vuelta: “Es una locura”

Apenas unas horas después de conocerse su inclusión en las listas de la ITIA y soñar con un posible retorno, Serena Williams ha disipado todas las dudas, alejando cualquier posibilidad de volver al tenis

El mundo del tenis se llevó una gran sorpresa al hacerse público la inclusión de Serena Williams en la lista de control de la ITIA, es decir, al agencia que lucha por la integridad en el tenis. Esto se consideraba un paso necesario para que la leyenda volviera a las pistas a sus 42 años, algo que no se tenía como una posibilidad y de repente pasó a darse por hecho. Apenas unos meses después de que Venus Williams retornara disputando algunos partidos, volver a ver a su hermana pequeña, una de las mejores de siempre, era un sueño. Y va a tener que seguir siéndolo.

Todo hacía ver que era posible que sucediera. Y es que en los últimos tiempos se ha visto a una Serena muy en forma después de protagonizar un cambio físico brutal, con menos peso y más estilizada, lo que sumado a la mencionada inclusión, ha llevado a equívoco. Además de las palabras del portavoz de la ITIA, que hacían la bola aún más grande. “No sé si esto significa que vaya a volver o que esté barajando esa opción. Sólo puedo confirmar que está en la lista de la ITIA y que también puede salir de ella”.

Serena sale al paso

Sin embargo, la ex jugadora ha salido al paso de los rumores dejando claro que no hay nada y que su vuelta a las pistas es una quimera completa. Para ello ha usado sus redes sociales, en concreto X, publicando lo siguiente: “¡Dios mío, NO voy a volver! Este incendio que se ha generado es una locura”. No obstante, no se puede pasar por alto que Serena realmente no está retirada, pues ni en el momento en el que comunicó su abandonó de las pistas ni en declaraciones posteriores, ha usado esa palabra. Por lo que aunque sea difícil, se puede dar, y esta inclusión en los registros de la ITIA solo hace que acrecentar los rumores.

Con sus 23 títulos de Grand Slam es una de las mejores de siempre y de la era reciente la jugadora más dominante que se recuerda, así que un retorno abriría la opción de ver si está actualmente al nivel de las jugadoras más dominantes de la actualidad, las cuáles crecieron viéndola y muchas la tienen como su gran referente. Eso sí, a sus 42 años si se retrasa la vuelta empezaría a ser imposible.