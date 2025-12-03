El verdugo de España se suma a la pretemporada de Alcaraz

Flavio Cobolli fue el gran verdugo de España en la final de la Copa Davis ganando a Jaume Munar, sin embargo, eso no quita que tenga una relación especial con nuestro país, ya que un año más hará la pretemporada en Villena junto a Carlos Alcaraz

La temporada de tenis acabó hace unas semanas, sin embargo se está acercando el momento de empezar una nueva, la de 2026, pues el Open de Australia está cada vez más cerca y las grandes estrellas tienen que empezar a ponerse a punto para estar al máximo en Melbourne el próximo 18 de enero. Uno de los grandes ejemplos es Carlos Alcaraz, quien tiene marcado a fuego el primer grande del año, el único que le falta en su palmarés y por ello va a arrancar muy pronto para tratar de llegar con la maquinaria perfectamente engrasada al evento ‘aussie’.

Ahora mismo se encuentra de vacaciones y estos días (domingo y lunes) va a disputar dos exhibiciones en Nueva Jersey y Miami, pero una vez acabe su periplo Yankee comenzará la puesta a punto. Será el 13 de diciembre cuando comience la parte física y unos días después saltará a la pista. Allí tendrá un acompañante estelar, su amigo Flavio Cobolli, número 22 del ranking mundial y con quien un año más va a compartir estos momentos tan exigentes. Después de que el florentino confesara que su objetivo del curso es colarse en el top 10, inicia su camino junto al líder de la ATP.

El héroe de la Davis

Cobolli llega a este mes de diciembre con el subidón reciente de su despliegue en la final a 8 de la Copa Davis, donde debido a las bajas de Lorenzo Musetti y Jannik Sinner se echó al equipo a la espalda y muy bien secundado poor Matteo Berrettini, llevaron a los transalpinos a la gloria en Bolonia. Flavio ejerció con éxito de número uno, sin fallar en un solo partido y logrando tres triunfos incontestables ante las grandes estrellas de Austria, Bélgica y España: Filip Misolic, Zizou Bergs y Jaume Munar, respectivamente.

Una presencia habitual en las pretemporadas de Alcaraz

El italiano lleva años haciendo parte de su preparación en Villena junto a Carlitos, sin embargo, el año pasado se tuvo que ausentar por una lesión que le afectó mucho a final de temporada e hizo que su inicio de curso se complicara sobremanera, siendo también una gran ausencia en el partido de fútbol entre entrenadores y jugadores que cada curso se juega en la academia de Juan Carlos Ferrero. Sin embargo esta pretemporada está fresco y va a poder ponerse a punto junto al mejor jugador del mundo, subiendo y mucho el nivel de los entrenamientos.