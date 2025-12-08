Las opciones reales de que Serena Williams vuelva a competir

El regreso de la norteamericana al circuito WTA sigue siendo una de las ilusiones para 2026. Ella lo ha descartado, pero Patrick Mouratoglou, su exentrenador, recalca que si se lo propone sería capaz de hacerlo

Hace una semana, la estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, tuvo que salir a la palestra para negar que vaya a volver a jugar al tenis ante los rumores que había. Estos mismos saltaron cuando se registró en el sistema antidopaje de la ITIA, la agencia internacional que vela por la integridad en el tenis. Y sus palabras fueron estas: "No, no voy a volver, esto es una locura".

La ganadora de 23 Grand Slams no juega desde 2022, pero evitó utilizar la palabra "retirada" cuando anunció su adiós del deporte profesional, lo que siempre ha dejado la puerta abierta a un retorno. Ahora, con 44 años y después de haber cumplido el sueño de la maternidad, fue incluida en el último registro del sistema antidopaje de la ITIA, mediante el cual los tenistas que estén en él tienen que proveer su localización y ciertos datos para someterse a controles periódicos. La jugadora no ha especificado por qué si no tiene intención de jugar se ha registrado en este sistema.

Una vez dentro de este sistema, y en caso de que estuviera interesada en volver, Serena tendría que esperar seis meses para poder competir a nivel profesional. Cuestionado por semejante decisión, Adrian Basselt, portavoz de la ITIA, se pronunció de la siguiente manera: "Nos ha notificado que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones", dijo en declaraciones al "New York Times", Adrian Bassett portavoz de la ITIA.

Y en medio de semejante culebrón, algunos han buscado a su exentrenador, Patrick Mouratoglou, que conoce a las hermanas muy bien. Y tal y como afirma en Express Sport, si Serena quiere podría volver a competir, porque lo que se propone lo consigue: "Mantiene la opción abierta, pero no volverá a menos que esté segura de que pueda competir a su mejor nivel",

Él la entrenó durante diez años y sabe mejor que nadie cuál es su pensamiento: "Quizás se le pasó por la cabeza porque está en excelente forma, como todos vieron. Parece que ha vuelto a ser una atleta de élite después de ser madre. Puede ser que se le pasó por la cabeza, y quizás se le abrió esa oportunidad. Pero para abrir una oportunidad y aprovecharla, creo que queda mucho camino por recorrer, así que supongo que lo sabremos en unos meses si sucede".

En este mismo sentido, ha calificado a las hermanas Williams con esta descripción: "Tienen una mentalidad competitiva increíble que las ha convertido en quienes son, múltiples campeonas de Grand Slam, y Serena incluso en una liga diferente. Pero ambas tienen la competitividad, la capacidad de saber ganar partidos, y para su edad, siguen en excelente forma porque, primero, siguen entrenando, y segundo, son atletas increíbles".