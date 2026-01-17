Venus Williams mantiene intacta la ilusión en el Open de Australia a los 45 años: ''Me preparo para ganar''

La estadounidense vuelve a Melbourne gracias a una invitación para disputar su 22º Open de Australia con la convicción de quién sigue compitiendo para ganar, con meses de trabajo a sus espaldas

Venus Williams sigue desafiando las leyes del tiempo y, a sus 45 años, ha comenzado la temporada demostrado que todavía tiene mucho que dar. Aunque en el ranking actual es la número 576 del mundo, sigue siendo una de las tenistas más respetadas y queridas del circuito. De hecho, fue en 2025 cuando regresó, después de casi 16 meses sin coger una raqueta en público. Incluso batió un récord en la pasada temporada: se convirtió en la mujer de más edad en ganar un abierto en la Era Abierta tras derrotar a Peyton Stearns, número 35 en ese momento.

En el Open de Australia bate récords

Al participar en la edición de este año del Australian Open, se convierte en la mujer de mayor edad en participar en la historia del torneo, superando el récord que tenía Kimiko Date a sus 44 años en 2016. Y terminó el año con pocas apariciones pero con la confirmación de que no tenía intención de retirarse, este año vuelve a la competición en los que muchos especulan que podría ser su último baile, aunque Venus ha demostrado anteriormente que no le gusta poner fecha de caducidad a su carrera.

''Hace cinco años que no estaba aquí, pero pasaron súper rápido, así que estoy súper agradecida por la oportunidad que me ha tendido Tennis Australia, agradecida por tener la oportunidad de volver a jugar ante los aficionados. Vengo de recibir mucho apoyo en los torneos previos, incluso en mi día a día caminando por la ciudad. Mi esperanza es hacerlo aquí lo mejor que pueda, tengo recuerdos increíbles de este lugar, así que estoy lista para el desafío'', agradecía la estadounidense antes del comienzo del Open de Australia.

Una ilusionada Venus Williams

''Estuve entrenando sin parar durante estos tres últimos meses, aunque hubo períodos en los que estaba súper ocupada, así que tenía que tomarme una semana libre para estar aquí o tres días allá, pero en la mayor parte del tiempo estuve entrenando y tratando de volver a la rutina. En el punto en el que estoy, necesito ser amable conmigo misma, porque estoy haciendo muchas cosas bien, solo que me faltaban partidos encima. Ahora estoy jugando bien, me estoy preparando para ganar cada punto e intentar controlarlos. Así es como me gustaría jugar, es el tenis que necesito jugar'', admitía la jugadora a sus 45 años, demostrando que sigue con ganas de ir a por todas tras casi 30 años de carrera profesional.