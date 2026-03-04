Coco Gauff, pendiente de su entrenador atrapado en Oriente Medio: ''Solo quiero que está a salvo''

La tenista estadounidense está en vilo por su entrenador Gavin MacMillan, que se encuentra en uno de los puntos del conflicto de Oriente Medio

Coco Gauff llega a Indian Wells 2026 señalada como una de las rivales más fuertes. Sin embargo, su previa al torneo ha estado marcada por temas que nada tienen que ver con el tenis. En la rueda de prensa previa al torneo, la estadounidense se sinceró sobre la difícil situación de su entrenador. Gavin MacMillan se encuentra atrapado en Oriente Medio tras el cierre de los aeropuertos por el conflicto bélico. A día de hoy y viendo como se está desarrollando el conflicto, todo apunta a que no podrá contar con él durante el torneo, lo que añade presión extra a su debut.

Coco Gauff se pronuncia sobre el conflicto en Oriente Medio

La estadounidense ha confesado que prefiere dejar esta cuestión tan personal para su círculo más cercano y que no ha hablado mucho sobre el tema con sus compañeros tenistas: ''No comento estas cosas con otros jugadores porque no creo que a los demás les interese tanto como a mí, ni quieren hablar de ello. Lo hablo con mis amigos. Pero sí, supongo que esta conversación no surge realmente en el vestuario, para ser sincera.

''Lo que está pasando es lamentable, y mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, con las vidas inocentes que se están cobrando. Creo que hay mucha violencia innecesaria. En cuanto a Oriente Medio, personalmente nunca me he sentido insegura allí, jugando torneos o cosas por el estilo'', comentaba posicionándose con el humanismo más allá de bandos ideológicos.

Su entrenador se encuentra allí

''Lo que está pasando ahora, supongo que tal vez los expertos políticos podían verlo venir, pero creo que, en lo que respecta a un tenista, nadie esperaba que pasara esto. Sí, mi entrenador, Gavin, está allí ahora mismo, está atrapado. Solo quiero que esté a salvo. No sé cuándo podrá salir. Estamos viviendo el día a día con él. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchos tiroteos masivos y siempre hay incertidumbre con eso'', contaba sobre la situación en la que se encuentra su técnico, que ahora mismo es de incertidumbre total.

''No creo que haya mucho odio hacia Oriente Medio, pero creo que son solo muchas circunstancias desafortunadas las que están ocurriendo ahora mismo, y el momento en que todo está sucediendo hace que sea difícil que los chicos sigan allí. Estoy agradecido de haber podido salir de allí antes de que las cosas llegaran al punto en el que están ahora'', completaba, consciente de su suerte.