Rebelión en el vestuario WTA: Swiatek, Gauff y Anisimova rechazan jugar a cinco sets

Algunas de las principales figuras del circuito femenino han alzado la voz en Doha contra la propuesta de disputar partidos a cinco sets desde 2027, idea que rechazaron por su impacto físico y por el cambio estructural que supondría en la planificación de toda la temporada

El tenis femenino se sumerge en un torbellino medíatico. Mientras que el circuito se traslada a la gira de Oriente Medio con Doha y Dubái, el eco de las pistas de Melbourne no es por los resultados del reciente Open de Australia, sino por la propuesta de su director. Craig Tiler propuso implementar los cinco sets en el cuadro femenino a partir de 2027. Pero algunas de las jugadoras tops no tienen muy claro esto, siendo Iga Swiatek, Coco Gauff y Amanda Anisimova las que han dado la voz de alarma en contra de esos ajustes en el campeonato.

Una propuesta sin mucho éxito

Coco Gauff, a pesar de ser una tenista que no tendría a priori problemas físicos para afrontar estos partidos largos, comentó en la rueda de prensa tras caer en Doha contra Elisabetta Cocciarietto. La estadounidense parece que no está muy contenta con la idea que propone Craig Tiler: ''No lo tengo claro, la verdad. ¿Si podría jugar un partido al mejor de cinco sets? Probablemente sí. ¿Si quiero jugar partidos al mejor de cinco sets? No lo sé, es mucho jugar. Si me pongo del lado del espectador, quizá fuera demasiado tener partidos de cinco sets tanto en hombres como en mujeres''.

Un debate que viene propiciado por la propuesta de la organización del Open de Australia de hacer partidos al mejor de cinco sets para mujeres a partir de los cuartos de final. El objetivo es maximizar el valor comercial, el tiempo de pantalla y cerrar la discusión por las críticas sobre la igualdad salarial.

Anisimova y Swiatek tampoco lo ven

''Creo que estando el circuito en un momento donde todo tiene a acelerarse, realmente no creo que tenga mucho sentido que empecemos a jugar partidos tan largos, especialmente si tenemos en cuenta la dificultad para mantener la calidad durante todo el encuentro. Si me preguntas a mí, me considero una de las jugadoras más duras para hacer frente a la resistencia y aguantar partidos largos, quizá tendría cierta ventaja'', apuntaba Swiatek que confiesa que ''honestamente, nunca he jugado un partido tan largo, así que no tengo ni idea de cómo reaccionaría mi cuerpo''.

''También pienso que toda la temporada cambiaría, porque tendríamos que planificar todo de manera diferente, prepararnos para llegar bien a estos partidos mucho más largos. Segura que habría muchas cuestiones acerca de la programación, muchas más de las que ya tenemos ahora'', apuntaba. ''Es un tema para pensarlo muy detenidamente, al final nosotras siempre hemos jugado con un formato al mejor de tres sets, así que esto sería un cambio demasiado loco para todo el vestuario [...] Creo que sería un cambio tremendamente físico para el cuerpo de una mujer'', coincidía Amanda Anisimova también en Doha.