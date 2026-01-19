Demostración de fuerza de Iga Swiatek y Coco Gauff en el Open de Australia

Coco Gauff e Iga Swiatek han comenzado con buen pie en Australia y ya están en segunda ronda, aunque con sensaciones diferentes, pues mientras la estadounidense ha arrasado, la polaca ha ido de menos a más, llegando a sufrir por momentos

Las grandes referentes del tenis femenino han comenzado a lo grande el Open de Australia. Ya lo hizo Aryna Sabalenka este domingo en su estreno y hoy ha sido el turno de la segunda y la tercera raquetas de la WTA, Iga Swiatek y Coco Gauff, que han superado sus debuts con sensaciones encontradas. En el caso de la polaca de menos a más hasta terminar con un nivel más que aceptable para ser la primera ronda, y en el de la estadounidense, arrasando a su rival con una solvencia que deja claro que ha llegado a Melbourne con un solo objetivo, ganar.

La tenista de Atlanta selló su pase a la segunda ronda al imponerse con mucha solvencia a la uzbeka Kamilla Rakhimova, 57 del mundo. Gauff necesitó cerca de una hora y cuarenta minutos para sellar el partido por 6-2 y 6-3, en un partido más duro de lo que el marcador puede hacer imaginar y ahora se medirá en la siguiente fase da la serbia Olga Danilovic, que derrotó en una batalla muy dura a Venus Williams.

La tercera cabeza de serie fue de menos a más y acabó marcando diferencias gracias a su solidez desde el fondo de la pista y a un servicio fiable en los momentos clave. Aunque Rakhimova mostró resistencia y logró romper el saque de Gauff cuando la estadounidense servía para cerrar el encuentro, la reacción fue inmediata y Gauff cerró el partido con autoridad al resto para irse al vestuario con unas sensaciones muy positivas.

Swiatek, de menos a más

Si en el caso de Gauff hemos visto una victoria certera, sin oposición y dejando claro que está desde el primer día para grandes cosas, en el caso de Iga Swiatek ha sido otra historia. La polaca se medía a la china Yue Yan, procedente de la previa, y que ha usado a su favor ese rodaje para salir con todo. De hecho ha conseguido un break inicial que le ha puesto por delante. Tras este comienzo tan inesperado, a la polaca le ha tocado subir el nivel muy pronto y poco a poco lo ha hecho.

Swiatek ha recuperado la desventaja y al final ha forzado el desempate, donde ahí sí, ha mostrado su nivel para cerrar la primera manga. En la segunda ha puesto la directa hacia la victoria con una rotura en el inicio. Justo en ese momento la china ha pedido un tiempo médico, lo que hacía pensar en que el partido apuntaba a su final, pero la asiática volvió a un nivel altísimo, igualando de nuevo, hasta que de nuevo la de Varsovia mejoró, cerrando finalmente el duelo con un 6.3. Ahora en la segunda ronda se medirá a la checa Marie Bouzkova.