Sabalenka empieza a lo grande y Venus Williams roza la machada en Melbourne

Para las grandes estrellas debutar en un Garnd Slam no es nada fácil, sin embargo, Aryna Sabalenka ha dado una masterclass en el Open de Australia, consiguiendo una victoria muy convincente, mientras Venus Williams ha rozado una heroica victoria a sus 45 años

Para los y las mejores tenistas del mundo debutar en un Grand Slam es uno de los días más duros, pese a que las rivales suelen ser menores y este domingo lo ha experimentado Aryna Sabalenka. La número 1 de la WTA ha conseguido una buena victoria ante la joven francesa Tiantsoa Rakotomanga, que estaba en el cuadro final gracias a una invitación, pero complicó más de lo esperado a la bielorrusa, que en el primer set tuvo que tirar de resiliencia para aguantar el empuje de su joven rival, pero en la segunda puso la velocidad de crucero y cerró el partido con solvencia por 6-4 y 6-1.

La de Minsk logró su victoria 101 en torneos en Grand Slam y ante la francesa, que debutaba en Melbourne. Sabalenka sigue conquistando partidos este curso después de arrasar en el torneo de Brisbane hace una semana y ahora su víctima fue la francesa, que por segunda vez jugaba en el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año y asumió su inferioridad, especialmente en la segunda manga, cuando la número uno del mundo aceleró para cerrar el partido ante los ojos de Roger Federer y Rod Laver, con quienes aprovechó para cerrar la victoria.

Ahora Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que ha ganado de forma agónica a la china Zhuoxuan Bai.

Venus Williams casi lo logra

A sus 45 años Venus Williams recibió una invitación para estar en el cuadro final, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y le tocó un estreno muy duro ante la serbia Olga Danilovic, pero lejos de venirse abajo, la leyenda ha tirado de garra y casi consigue una machada en forma de gran victoria. En el último set ha estado a dos juegos de la victoria con un 4-0, pero la gasolina se le ha terminado, diciendo adiós a sus opciones hasta caer de forma muy dolorosa.

Pese a su edad, Venus comenzó muy firme y en el primer parcial fue capaz de mantener la igualdad en todo momento, impidiendo a Danilovic imponer su potencia, lo que llevó a ambas al desempate y ahí la estadounidense fue más fuerte. Una vez por delante, sabedora de que el físico le podía jugar una mala pasada, Williams trató en el segundo set de ir a por todas, pero un quiebre de la europea puso la igualada con un 6-3. Sin embargo, en la manga decisiva Venus comenzó como un obús y muy pronto llegó a estar 4-0, momento en el que todo acabó una vez que se le acabó la gasolina y desde ese momento sufrió para estar en pista, perdiendo la potencia en los saques y tras seis juegos seguidos, Danilovic cerró el partido con un 6-4, poniendo fin al sueño de Williams.