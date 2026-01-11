Sabalenka explica el salto de calidad que la hace casi imparable: ''He cambiado mucho mi estilo de juego''

La número 1 del mundo arrancó la temporada con título en Brisbane y, más allá del trofeo, dejó claro que su dominio actual tiene una explicación: una transformación profunda de su tenis

Aryna Sabalenka no solo gana, también evoluciona. Más madura, más variada y con más recursos que nunca, la bielorrusa explica el salto de calidad que la está convirtiendo una rival casi inexpugnable. Un 2026 que acaba de empezar y que la bielorrusa ya ha comenzado con una fuerza imparable, ganando el WTA 500 de Brisbane tras vencer a al ucraniana Marta Kostyuk con un marcador de 6-4, 6-3.

Sabalenka arranca a la perfección la temporada

La número 1 del Mundo se mantiene firme en la cima del ranking WTA, ampliando su ventaja sobre su perseguidora más cercana, Iga Swiatek. Para poder entender el momento por el que está pasando actualmente, hay que destacar que Sabalenka viene de un 2025 histórico donde ganó el US Open, siendo su cuarto Grand Slam individual y rompió el récord histórico de ganancias en una sola temporada en premios, superando la marca de Serena Williams.

Aunque perdió la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios, se ha llevado el trofeo en Brisbane, hablando en rueda de presa sobre su evolución en los últimos años: ''Es genial empezar tan bien la temporada, estoy muy feliz por el nivel de juego que he mostrado. Me he sorprendido a mí misma por la cantidad de golpes ganadores que he hecho. El tenis es tan bonito porque cada día tienes que salir a pista para demostrar tu valía. Solo pienso en ser mejor cada día y asegurarme de estar sana y llegar en las mejores condiciones a Melbourne''.

Un estilo de juego que ha cambiado y mejorado

''Ya no soy únicamente una pegadora de fondo de pista. He cambiado mucho mi estilo de juego, siento que puedo hacer de todo en la cancha, tengo buena mano y dispongo de varios planes para ganar partidos. Confío en mis instintos, tengo experiencia y he alcanzado una gran madurez como tenista. Llego mucho tiempo trabajando en eso y es genial ver que está dando resultado'', declaraba Sabalenka, con mucha confianza en sí misma para todo lo que se viene en una temporada que no ha hecho nada más que empezar.

Al Open de Australia llega con una confianza absoluta, tras hacer una final perfecta en en el WTA 500 de Brisbane. No perdió ni un solo set en todo el torneo, demostrando un tenis agresivo pero mucho más controlado emocionalmente, según ella misma gestionando la frustración que ante la frenaba. Incluso pudo derrotar en semifinales a Karolina Muchova, una rival que se le complicaba con un historial de 1-3 en contra. Una temporada en la que quiere priorizar su salud, anunciando que va a saltarse varios torneos obligatorios en 2025 para evitar el agotamiento que sufrió en 2025, prefiriendo pagar multas de la WTA antes de poner en riesgo su físico.