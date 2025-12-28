Sabalenka quiere revancha tras la Batalla de los Sexos

Tras perder ante Nick Kyrgios en la batalla de los sexos, Aryna Sabalenka ha pedido una revancha para volver a medirse al australiano, una vez que ya le ha tomado la medida

El tenis ha vivido este domingo una nueva edición de uno de los eventos más esperados de este inicio de la campaña 2026, una exhibición más que sin embargo es mucho más que eso, pues la 'Batalla de los Sexos' entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios opositaba a ser un día grande, pero se ha quedado en un espectáculo deslucido, en el que el australiano ha ganado con solvencia. Sin embargo, la número 1 del mundo ha dejado claro que pese a la derrota, está contenta con su desempeño y tiene un objetivo: volver a intentarlo. Y es que la de Minsk quiere revancha.

Sabalenka tiene claro que ha competido bien, manteniendo el tipo y complicado las cosas a un Kyrgios al que precisó en ciertos momentos. Es más, le ha mandado un aviso de cara a la próxima vez que se enfrenten, cuando ya sabrá la táctica: "Conozco sus puntos débiles. Será un mejor partido". Porque sí, quiere volver a intentarlo y buscar la victoria: "Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar. Jugar contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada".

Kyrgios honra a su rival

Más allá del duelo, en el que no ha sufrido en exceso para superar a la bielorrusa, Kyrgios ha confesado su admiración por su rival, a la que le ha costado más de lo que parece superar, pues es una "atleta increíble" contra la que podría haber pasado cualquier cosa y ha sufrido para ganar más de lo que parece: "Fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Gran Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida. No me siento ganador esta noche. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis".

Además de que ha sido un reto para él, pero ha sabido adaptarse y competir con todo para tratar de superar a la gran dominadora del tenis femenino: "Estaba nervioso y no creo que muchos se atreverían a estar en este lugar. Sabalenka estaba preparada para el reto y el marcador era ajustado. Estaba presionado y contaba con el apoyo del público. Ha sido muy emotivo".