Sabalenka y Medvedev empiezan el año demostrando fuerza en Brisbane

Daniil Medvedev y Aryna Sabalenka están haciendo buena su condición de cabezas de serie en el torneo de Brisbane y ahora pelearán por el título contra Brandon Nakashima y Marta Kostyuk, respectivamente

El tenis ya está en marcha con todas las de la ley y se encamina hacia el Open de Australia, que comienza en 8 días en Melbourne. Pero antes está celebrando torneos a lo largo y ancho del mundo, pero esta semana el más importante es el de Brisbane, que tanto en categoría masculina como femenina tiene un cuadro de mucho nivel y los grandes favoritos están respondiendo. En los hombres Daniil Medvedev partía como primer cabeza de serie y lo está ratificando, al punto de que ya está en la final, donde se medirá a Brandon Nakashima. Por su parte, la número 1 mundial, Aryna Sabalenka, está siendo un huracán en el evento WTA.

El mejor Medvedev está de vuelta

El tenista ruso hizo valer su condición de favorito y disputará la final este domingo contra el estadounidense Brandon Nakashima. Medvedev, número trece del mundo, venció este sábado en la semifinal a otro yankee, Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio y fue demasiado rival para su joven oponente, totalmente superado. Desde el bache el jugador ruso se rehizo y se situó con 4-2 para amarrar el primer set, mientras que en el segundo no cedió ningún servicio y se lo arrebató en dos ocasiones a Michelsen.

Nakashima ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 y 6-4 y se mete así en su primera final de un torneo ATP en cuatro años, después de hacerlo en San Diego 2022 por última vez.

Sabalenka empieza ejerciendo de número 1

La tenista bielorrusa está demostrando por qué es la número uno del ránking mundial y se ha ganado la oportunidad de lograr su primer título de la temporada en Brisbane, donde se enfrentará contra Marta Kostyuk, quien dio la sorpresa al eliminar a Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie. Sabalenka derrotó en dos sets a Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido, en un partido casi perfecto en el que no cedió ningún saque, y aunque la checa mejoró drásticamente en el segundo parcial, la de Minsk terminó rematando la faena con solvencia para ganarse su puesto en la gran final.

Sabalenka deja claro así su gran estado de forma apenas a unos días de comenzar su intento de recuperar el Open de Australia tras perder la final de 2025 ante Madison Keys.