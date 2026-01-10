Pedro Martínez, primer campeón español de 2026

El tenis español ha celebrado este sábado su primera victoria de 2026 gracias a Pedro Martínez, triunfador en el Challenger de Bangalore, en India

La campaña 2026 de tenis acaba de comenzar apenas hace unos días, sin embargo, para la armada español las cosas están saliendo bien. Ya lo hemos visto en el Challenger de Canberra, donde Rafa Jódar, la mayor promesa nacional junto a Martín Landaluce, ha sido uno de los grandes protagonistas, llegando a la final y rozando el título ante el belga Alexandr Blockx. El madrileño no ha podido ser el primer campeón nacional del curso, un gran honor que no se ha postergado mucho, tanto que este mismo sábado ha recaído en Pedro Martínez, triunfador en otro Challenger, en este caso el de Bangalore.

El español logró el triunfo en el torneo de Bangalore, en India, tras imponerse al kazajo Timofey Skatov, por 7-6 y 6-3 y eleva así a a ocho el número de competiciones challenger ganadas en su carrera. El triunfo supone al valenciano escalar veinticinco puestos en la clasificación ATP una semana antes de iniciar el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y en el que finalmente no se va a ver obligado a jugar la fase previa pese la gran caída en el ranking en los últimos meses.

El choque estuvo marcado por las interrupciones sufridas por la irrupción de la lluvia sobre la pista y acabó con la falta de triunfos del español, de 28 años, que llevaba un año sin éxitos. El jugador de Alzira, que entró al evento situado en el puesto 96 de la clasificación mundial, sale de la pista india ascendiendo hasta el 71, 25 posiciones por delante, aunque aún muy lejos del 36, el que fue mejor ranking de su carrera hace unos años. Martínez eleva el título de Bangalore a su historial, donde sobresale el triunfo en el ATP 250 de Santiago, y las finales en Estoril y Kitzbuhel.

A por Melbourne

Dentro de apenas 8 días será el momento en el que comenzará el Open de Australia, un momento clave del año, pues será cuando los grandes tenistas se estrenen en pista, empezando por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes tras jugar este sábado una exhibición en Corea del Sur harán su debut oficialmente en Melbourne Park. En cuanto a los españoles, Pedro Martínez será uno de los que entren directamente al cuadro final, junto al número 1 del mundo, Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Roberto Bautista, además de los que pueden entrar por la vía de la fase previa.