El Open de Australia le deja despedirse en la pista a Wawrinka

Stan Wawrinka ha decidido retirarse del tenis profesional tras este 2026 y por ello el Open de Australia ha tenido a bien regalarle una 'wildcard' que le permita despedirse de Melbourne en la pista

El tenis mundial despide cada año a muchos jugadores que tras una extensa carrera -a veces no tanto- deciden colgar la raqueta y pasar a una nueva etapa de su vida, y este 2026 uno de los que se despide es una de las grandes leyendas de este deporte, Stan Wawrinka. El suizo, de 40 años., hace mucho ya que dejó atrás sus mejores momentos, sin embargo, sigue agarrado a la pista por puro amor al tenis, bajando al barro para jugar Challengers y demostrando que aunque el físico sea mucho peor, el talento sigue ahí y su característico revés a una mano sigue siendo un cañón tan bello siempre.

Se le ha podido ver estos días en la United Cup, donde junto a Belinda Bencic está en la final. En este caso más por el rendimiento de su compañera, que aún no ha perdido un partido, que por el suyo propio, aunque ha logrado buenas victorias y está peleando cada duelo, como en las semifinales de este sábado ante Zizou Bergs, al que ha llevado al límite. Esto deja claro que aún tiene algo de gasolina en el tanque, lo que le va a llevar a jugar un nuevo Grand Slam.

Y es que la organización del Open de Australia ha tenido a bien darle la última invitación a Wawrinka, en la que será su vigésima participación en el torneo, del que forma parte del cuadro de honor. Stan jugará por última vez en el Melbourne Park, donde ganó el primero de sus tres títulos de Grand Slam, en el 2014, tras vencer en la final a Rafael Nadal. Ese año, Stanislas Wawrinka alcanzó el tercer puesto del ránking ATP. Además, fue semifinalista en el 2015 y 2017, aunque ya está lejos de ese jugador deslumbrante.

Pelear a su manera

Pese a su físico, mucho más grande y menos eléctrico que hace una década, cuando era un torbellino con un potentísimo tren inferior y una potencia descomunal en sus golpes, sigue peleando cada partido. Ya lo demostró el año pasado en el primer grande del año, cuando no pudo pasar de primera ronda, pero si que peleó con todo ante Lorenzo Sonego, quien a la postre fue una de las sorpresas de la edición y en su estreno sufrió para batir a Stan. No obstante, al entrar con una invitación va a depender mucho del devenir del sorteo para tratar de 'molestar' a las grandes raquetas mundiales.