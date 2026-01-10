Rafa Jódar sucumbe a la nueva joya del tenis mundial

Rafa Jódar no ha podido con Alexandr Blockx en la gran final del Challenger de Canberra, diciendo adiós al sueño de estrenar el 2026 con un título, pero dejando su nombre apuntado de cara a lo que viene en los próximos meses

Rafa Jódar ha comenzado su año 2026 a lo grande, con un despliegue muy destacado en el Challenger de Canberra, al que llegaba como tapado, obligado a jugar la fase previa, pero partido a partido ha conseguido avanzar, hasta llegar a la gran final sin perder un solo set y con un juego que no parece el de alguien de su ranking, por encima de los 150 mejores del mundo. Sin embargo, en el duelo decisivo se ha topado con una de las grandes promesas del tenis mundial, el finalista de las ATP Next Gen Finals, Alexandr Blockx, quien le ha batido en dos sets.

Jódar ya había dado el primer gran paso en el torneo, ganando seis partidos, todos ellos en dos sets salvo la semifinal, donde Kyrian Jacquet se retiró después del primer parcial, y ascendiendo hasta el puesto 150 del ranking. No obstante, estaba en juego hacer la jugada maestra y rematar con la corona, pero Blockx es un talento como pocos hay en el tenis actual y así se lo ha hecho pagar, hasta terminar cerrando el partido en dos sets, por un doble 6-4 que deja claro que pese a la mejora, a Jódar le falta algo de rodaje aún.

Hace apenas unas semanas que el madrileño anunció que se iba a lanzar a la aventura del profesionalismo, después de estar el último año en la NCAA, jugando con la Universidad de Virginia. Y por lo pronto parece que ha acertado, más allá de que este sábado en tierras australianas ha sido el belga el más fuerte, dominando desde un portentoso saque y esperando su oportunidad para acabar ganando gracias a dos quiebres. Con este triunfo Blockx asciende al puesto 95 de la ATP, debutando en el top 100 mundial.

Ahora, a por el Open de Australia

A partir de la semana que viene para Jódar, Blockx y compañía comenzará un nuevo reto incluso más grande, el Open de Australia. En Melbourne los dos jóvenes van a tratar de, partiendo desde la fase previa, colarse en el cuadro final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. El camino de ambos recuerda al que vivieron en 2025 otros talentos como Joao Fonseca o Martín Landaluce, que debutaron en esas mismas pistas en un grande, aunque después no les han ido igual las cosas, en el carioca entre los 25 mejores del planeta y el español en el puesto 149 y obligado a pasar de nuevo por esta fase.