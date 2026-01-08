Rafa Jódar da un paso de gigante hacia las semifinales de Canberra

Rafa Jódar sigue adelante en su brutal inicio de 2026 y ha conseguido un paso más en el Challenger de Canberra, donde ya está en semifinales tras haber arrollado al japonés Sho Shimabukuro en cuartos de final

El tenis español tiene una nueva estrella en la figura de Rafa Jódar. Los primeros pasos del madrileño en la élite, ahora que ya ha abandonado el tenis universitario estadounidense y encara este 2026 su salto al profesionalismo, están siendo del más alto nivel. Su primer torneo de este curso es el Challenger de Canberra y tras pasar de la previa está avanzando de forma incontestable. Cinco partidos disputados, diez sets jugados, y un denominador común, el ganador, ya que en todos ellos la victoria ha sido para el español, que ya está en semifinales.

Jódar tenía un rival sobre el papel más cómodo que en días anteriores, pues pese a ser el 147 del ranking, el japonés Sho Shimabukuro no termina de ser un hueso excesivamente duro, al menos no como Jaime Faria o Nico Jarry, a quienes vapuleó en la previa. Y así lo demostró el madrileño, quien de nuevo en dos sets y sin apenas conceder lo más mínimo, terminó cerrando el duelo con un contundente 6-2 y 6-4, que deja claro que es uno de los grandes candidatos a la victoria final.

El siguiente rival del español saldrá del duelo entre el octavo favorito, Dusan Lajovic y el francés Kyrian Jacquet. Por el otro lado del cuadro los semifinalistas serán el belga Alexandr Blockx, una de las grandes sensaciones de las ATP Next Gen Finals, quien ha eliminado al primer cabeza de serie, Vit Kopriva; y el invitado local James McCabe, verdugo del cuarto cabeza de serie Tomás Barrios. Al igual que en 2025, las nuevas generaciones están llamando a la puerta en este evento, que sirve para dar la bienvenida a la campaña.

El mejor ranking de su vida

Jódar encara ahora el siguiente paso tras este gran inicio de curso, el Open de Australia. Después de estos partidos en Canberra pase lo que pase va a llegar a Melbourne como el mejor ranking de su vida. Ahora mismo ocupa el puesto 158, siete por delante del que tenía cuando llegó a la previa del evento, y ahora, en caso de superar las semifinales entraría de lleno entre los mejores 150 del mundo. Una vez que acabe este torneo afrontará la previa del primer Grand Slam del curso, donde el objetivo es llegar al cuadro final, lo que significaría estrenarse en uno. Jódar va a ser uno de los grandes nombres de esta fase, en la que el sorteo será clave.