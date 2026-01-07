Rafa Jódar es la gran noticia del inicio de 2026

Rafa Jódar ha iniciado su aventura en el profesionalismo por todo lo alto, dejando un muy buen sabor de boca en el Challenger de Canberra y llegando al Open de Australia con unas perspectivas muy buenas para estar en el primer grande de su carrera

El tenis español tiene una joya en la que cimentar su futuro, pues Rafa Jódar se ha confirmado como lo que parecía cuando ganó el US Open junior. Después de un año jugando en la NCAA y tras dejar muy buen sabor en las ATP Next Gen Finals, ahora el madrileño ha dado el salto al circuito profesional, comenzando su 2026 con el Challenger de Canberra, donde hasta ahora está siendo una de las grandes sorpresas. Primero tras pasar la previa y luego avanzando rondas una tras otra. Por lo pronto ya está en cuartos de final, arrasando por el camino a rivales del nivel del chileno Nico Jarry o el portugués Jaime Faria.

El duelo de Jodar ante el portugués ha sido una muy buena muestra de lo que está siendo su torneo. Cuatro partidos, ocho sets y todo decantados del mismo lado, el suyo. Contra Faria, un joven talento en crecimiento, dominó de principio a fin y el resultado deja claro como fue el juego y la superioridad del madrileño, 6-1 y 6-4 para dejar claro su potencial y que ya es una realidad.

Jodar comenzó la semana en el puesto 165 de la ATP y con estas victorias ya ha mejorado seis puestos, por lo que pase lo que pase el resto de la semana, el lunes estará en el mejor ranking de su carrera. No obstante, ahora buscará seguir avanzando y por lo pronto, una plaza en las semifinales contra el japonés Sho Shimabukuro, el 147 de la ATP y que ha dejado por el camino en octavos al jugador procedente de la 'qualy' Chris Rodesh.

El Open de Australia, en el horizonte

Este buen desempeño en Canberra significa que Jódar entra al 2026 al máximo nivel y por ello puede soñar con dar un golpe sobre la mesa en el Open de Australia. El primer Grand Slam de 2026 y donde el madrileño va a estar en la fase de previa. En caso de conseguir pasar los tres partidos entraría al cuadro final de un grande por primera vez en su carrera. Este camino recuerda a lo que hace doce meses vivieron Joao Fonseca y Martín Landaluce, que lo hicieron muy bien en Canberra, el brasileño ganando y el español cediendo ante él en semifinales, y luego en Melbourne se colaron en el cuadro tras pasar la previa. Ahí Fonseca llegó a segunda ronda y Landaluce cedió en primera, pero Jódar tiene dos grandes espejos en los que mirarse.