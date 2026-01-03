El regreso de Kyrgios empieza en Brisbane: ''Participo en el Open de Australia porque quiero salir a competir''

El australiano vuelve a competir tras varios meses alejado del circuito, participará en el Open de Australia gracias a una wildcard, con dudas de si merece esta invitación para participar

Desde prácticamente finales de 2002, Nick Kyrgios se encuentra prácticamente fuera del circuito ATP desde finales de 2022 debido a un calvario de lesiones graves. En enero de 2023 se vio obligado a pasar por el quirófano por problemas en la rodilla, perdiéndose gran parte de la temporada.

Justo cuando parecía que todo estaba mejorando e iba a intentar volver, una rotura de ligamentos en la muñeca ese mismo año le hizo pasar por otra cirugía. Eso sí, renovarse o morir: el australiano se ha convertido en uno de los comentaristas más controvertido de la televisión y ha empezado a ejercer como entrenador de forma ocasional, como el apoyo a Richard Gasquet a finales de 2025.

Vuelta a casa después de Navidad

Kyrgios tiene todas sus fuerzas puestas en un nuevo regreso en el torneo de Brisbane. Aunque su ranking ha caído por fuera del top 600, ha recibido invitaciones para competir. Sobre esto ha hablado en la rueda de prensa del Media Day del ATP Brisbane, comenzando por como ha sido todo desde sus lesiones: ''Juegas más al tenis y te esfuerzas más cuando no estás sano. Cuando estás sano, no... literalmente juegas un partido, vas al fisioterapeuta y vuelves al hotel. Es bastante simple, pero cuando gestionas la carga, te rehabilitas, vas al gimnasio, haces acondicionamiento y estás en la pista, en realidad te esfuerzas más''.

Se sincera diciendo: ''Siento que es más estresante y que estás un poco más concentrado mentalmente en lo que tienes que hacer cuando no estás al 100%''. Aunque eso sí, no pierde el tono al que nos tiene acostumbrados: ''Siento que he estado de gira todo el tiempo, pero no lo he estado, en cierto sentido. Es curioso, porque sigo siendo uno de los jugadores de los que más se habla, pero apenas he jugado un partido, lo cual es gracias a ustedes, obviamente. He estado jugando al tenis como nunca antes. Me siento listo para empezar y siento que estoy emocionado por poner mi cuerpo en la forma suficiente para jugar''.

Como llega al Open de Australia

''Quiero demostrarme a mí mismo que no necesito jugar ni por dinero ni por nada. Participo en este torneo porque quiero salir a competir. Siento que todavía puedo jugar, y quiero demostrarme a mí mismo, después de las lesiones que he tenido, que puedo jugar a este nivel y seguir teniendo éxito'', decía Nick Kyrgios dejando claras cuales son sus intenciones de cara al Open de Australia, invitación la cuál se le ha cuestionado.

''No quiero ser ese jugador que les quita oportunidades a jugadores jóvenes que se han estado preparando para tener una wildcard. Si me siento genial, supero esta semana y siento que puedo jugar en el Open de Australia, disfrutarlo de verdad, entonces sí, pero si no puedo ofrecer la experiencia Kyrgios, preferiría dársela a alguien que se ganó la invitación y que realmente está en plena forma para comenzar algo especial en su carrera'', opinaba uno de los protagonistas de la Batalla de los Sexos al respecto.