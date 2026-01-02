Kyrgios no se muerde la lengua y recuerda el pasado de Rusedski: ''A Greg lo pillaron con sustancias''

El australiano ha respondido con dureza al actual comentarista de la televisión británica Greg Rusedski, después de que cuestionara públicamente que merezca una invitación para disputar el próximo Open de Australia

Nick Kyrgios vuelve a ser noticia, siendo uno de los jugadores más polémicos tanto dentro como fuera de la pista. De hecho, el australiano tiene el récord a la multa más alta impuesta por la ATP, tal y cómo recogió hace unos años Daily Mail. La sanción ascendió a los 113.000 dólares por su comportamiento tras su derrota en el Masters 1000 de Cincinatti en 2019, donde insultó varias veces al juez de silla.

El tenista no deja pasar ni una, y cuando tiene que dejar títere sin cabeza no duda en hacerlo, siendo esta vez el afectado Greg Rusedski. El extenista y comentarista de televisión aseguró que Kyrgios no merecía una invitación para el Open de Australia a pesar de ser jugador local.

La respuesta de Kyrgios

Greg Rusedski, tras ver la polémica Batalla de los Sexos entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka, contestó lo siguiente refiriéndose a su participación en el primer abierto de la temporada: ''Yo no se lo daría. Tendría que hacer un gran resultado en Brisbane para merecerlo. Hay que mirar a los otros jóvenes australianos que van progresando''.

Como nos tiene acostumbrados, Kyrgios no se ha callado y ha contestado contundente ante los medios de comunicación: ''Estoy casi seguro de que a Greg lo pillaron con sustancias para mejorar el rendimiento una vez en su carrera, así que yo no aceptaría muchos consejos de alguien así... ya me dirás cuándo fue la última vez que llenó un estadio cuando jugó''.

El episodio de Greg Rusedski

Para remontarnos a este capítulo del tenis, tenemos que echar la vista atrás hasta principios del año 2004. Según informaba en aquel entonces la prensa británica, Greg Rusedski dio positivo el 23 de julio de 2003 durante el torneo de Indianápolis, tal y como confirmó el propio tenista: ''Debido a los rumores surgidos en la prensa, puedo confirmar que he dado positivo en un control con una tasa muy pequeña de nandrolona''.

De hecho, pocos meses después la ATP dio por absueltas las acusaciones de dopaje y de las cuales él mismo se declaró inocente. El jugador afirmó estar en la misma situación que que otros siete tenistas que dieron positivo por este anabolizante, declarados inocentes en beneficio de la duda ya que era debidos a ''complementos alimentarios suministrados a los jugadores por los propios cuidadores de la ATP''. Se enfrentaba a una sanción de dos años de suspensión, que habría puesto fin a su carrera prematuramente. Greg Rusedski se retiró oficialmente en 2007.