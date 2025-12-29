El sudor de Kyrgios, la última polémica de la 'Batalla de los Sexos'

Si antes de que se disputara ya hubo muchos comentarios desaprobando el partido, tras el pobre espectáculo que ofrecieron el australiano y Aryna Sabalenka, las críticas se han duplicado

Desde el momento en el que confirmaron que las dimensiones de la pista y las reglas del partido iban a beneficiar a Sabalenka, ya la 'Batalla de los Sexos' perdió mucho atractivo. Y el poco que tenía se lo terminaron de cargar con la poca competencia que hubo cuando empezó el 'show'. Porque fue de todo menos un partido de tenis, según los expertos.

Y la última crítica lanzada ha ido relacionada con el aspecto físico que terminó mostrando Nick Kyrgios. Pese a que el australiano derrotó a la número 1 del ranking WTA por 6‑3 y 6‑3, el ex número 4 del mundo, Greg Rusedski, no ha dudado en atizarle en su programa Off Court Cuts, parte del pódcast Off Court with Greg: “Pregunté antes del partido en nuestro pódcast si esto era un truco y la respuesta es… truco, truco, truco. Realmente no se sintió como un partido. No lo disfruté. Solo pensé que Kyrgios estaba dictando el ritmo. No olvidemos que él estaba en el puesto 671 del mundo. ¿Realmente necesitábamos esto y fue bueno para el tenis? No estoy tan seguro”.

En este sentido, el británico hizo hincapié en el estado en el que se encontraba Kyrgios: “Es un tipo que no está en forma y que no ha jugado en tres años. Se le veía sudar profusamente en la pista. Esto simplemente no funcionó para mí”.

Pese a ello, Rusedski ha sido benévolo con la tenista bielorrusa: “Sabalenka es una jugadora brillante. Número 1 del mundo, ganadora de varios Grand Slams. Simplemente no creo que necesitemos esto para nuestro deporte. Soy un gran purista del tenis y prefiero ver la exhibición de dobles mixtos que hicieron en el US Open. Para mí eso tiene más valor y es mejor publicidad para el juego”.

Dura crítica con Sabalenka por parte Annabel Croft

Pero Sabalenka tampoco se está librando de las voces más críticas y duras del tenis. La también ex número 1 británica, Annabel Croft, ha coincidido con Rusedski al manifestar que el duelo “no estuvo exactamente a la altura de lo que pensaba que podría ser. Eso tuvo mucho que ver con cómo jugó él. Hizo lo que generalmente hace en el circuito: slice, golpes cortados, pelotas lentas. Es un rival muy incómodo para cualquiera”.

Y, además, confesó que la bielorrusa le defraudó: "No sentí que realmente mostrara lo que ella es capaz de hacer. No esperaba que ganara el partido, pero quizás fue decepcionante en cuanto a cómo podría haberse mostrado. La próxima vez, no deben quitarle su primer saque. Esa fue la gran diferencia entre los dos. Hubiera sido mucho más interesante si ella hubiera tenido su primer saque porque le quita una parte fundamental de su estructura de tenis”.