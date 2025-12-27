La primera final de Kyrgios llega antes de 2026: la Batalla de los Sexos

El tenista australiano se medirá este domingo a Sabalenka en un partido que es algo más que una exhibición. Al menos, él se está preparando a fondo, como si fuera uno oficial

Uno de los alicientes que tendrá 2026 en el circuito ATP será comprobar si Nick Kyrgios consigue regresar definitivamente o si, por el contrario, vuelve a salir del mismo fruto de las continuas lesiones que sufre. Por el momento, el australiano parece dispuesto a ponerse en forma en este último mes del año.

Así, mañana domingo, Kyrgios tiene una importante cita. Algo más que un partido de tenis, porque tendrá que defender a todo el circuito masculino frente al femenino. En medio de un año más lleno de polémicas por las diferencias en cuanto a los salarios, se medirá en Dubái este 28 de diciembre a Aryna Sabalenka, actual número 1 del mundo en el WTA. Un duelo que ha sido bautizado como la ‘Batalla de los Sexos’.

Y tras algunas declaraciones de ambos protagonistas para añadirle emoción y algo del salsa a semejante exhibición, ahora Kyrgios ha reconocido que está preparándose el partido a conciencia como si de uno oficial se tratase. De hecho, está estudiando a su rival.

El partido comenzará a las 17:00 (hora peninsular). Y mientras algunas como Garbiñe Mugurza han mostrado su desacuerdo con dicho partido, el australiano se muestra concentrado: "Sabalenka tiene mucha confianza en su juego y es muy agresiva cuando está bajo presión". En este sentido, el tenista también ha comentado que ha estado viendo algunos partidos de Aryna y que se ha fijado en cómo ha trabajado su dejada, por lo que tendrá que estar atento a la variedad de la bielorrusa. Por último, Nick ha elogiado a Sabalenka definiéndola como "una de las mejoras competidoras en el tenis, tanto en el circuito masculino, como en el femenino".

Anteriormente, ya había hecho una primera declaración de amor a Sabalenka en una entrevista con ìers Morgan: "Tengo claro que es una tenista muy peligrosa para muchos hombres del top-100, y que necesitaré darlo todo para vencer. Llevo un tiempo pasando por momentos difíciles en mi carrera y no tengo dudas de que Aryna está capacitada para ganarme. Va a ser un gran show y tengo claro que será un partido que genere mucho más interés que muchos de la temporada regular en el circuito ATP. Para mí es un honor compartir pista con ella y tengo claro que voy a ponerme muy nervioso, porque es un gran desafío enfrentarme a Sabalenka, pero también una gran motivación".

Sabalenka, sin nada que perder

Hace unos días, la propia tenista bielorrusa comenzó a calentar este partido de exhibición. Concretamente, lo hizo cuando finalizó su exhibición contra Naomi Osaka, donde no dudó en mandarle un claro mensaje a Kyrgios: "Sé que voy a ganar, así que no me hace falta quedarme para verle jugar". Sin duda alguna, es el australiano quien tiene mucho que perder y poco que ganar, ya que la mayoría le dan como favorito. Y aunque en los torneos mixtos las fuerzas se igualan más, será una buena oportunidad para ver realmente la diferencia entre un circuito y otro.