La crítica más dura a la Batalla de los Sexos: "Una auténtica estupidez"

La Batalla de los Sexos ha sido uno de los eventos más polarizadores del últimos años en el tenis, como se puede entrever con opiniones tan duras como la de la la exnúmero 11 mundial Alize Cornet

Este domingo el tenis mundial vivió un evento muy esperado como es la reedición de la Batalla de los Sexos. Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios frente a frente en Dubai, un evento tan disruptivo como polarizante en el que todo podía pasar, pero donde al final triunfó la lógica. El jugador australiano hizo valer la superioridad física que le otorga su condición genética y gracias a ella dominó a la número 1 mundial pese a estar lejísimos de su mejor forma. Un doble 6-3 fue el resultado final, aunque en la pista lo que se vio fue a un Kyrgios capaz de dominar a su antojo en todo momento.

Pese a que los dos protagonistas recalcaron su interés por volver a llevarlo a cabo, pues consideraron un gran éxito el partido, hay muchas opiniones en contra. Eso sí, pocas más claras que la de la extenista Alize Cornet. La francesa, antigua número 11 mundial, atizó con fuerza a esta Batalla de los Sexos, primero por el nivel de los dos protagonistas, especialmente el de Kyrgios, lejos de su mejor momento por culpa de las lesiones y de su incomparecencias en el circuito durante casi un año.

"Casi retirado, fuera de forma y tiene una rodilla hinchada"

"Podría haber sido algo genial, pero con esta reducción del tamaño de la pista es realmente el simbolismo lo que resulta absurdo, no da una buena imagen del tenis femenino. En definitiva, no me convence, es una pena abordarlo desde esta perspectiva. Esto disminuye y devalúa las capacidades de Sabalenka, que podría dar pelea perfectamente a Nick Kyrgios desde el fondo de pista, especialmente porque está casi retirado, fuera de forma y tiene una rodilla hinchada".

Y es que si algo le molestaba a la gala es el tamaño de la pista, pues la de Sabalenka era un 9% más pequeña que la de su rival, algo que devaluaba mucho lo hecho por la bielorrusa: "Creo que es una gran maniobra publicitaria. Me parece que todo es publicidad y que el tenis en sí queda en segundo plano. Estas nuevas reglas, sobre todo la de que la pista de Sabalenka sea más pequeña, me parecen una auténtica estupidez". Aunque pese a esto, la propia Aryna fue una de las más entusiastas con el partido y todo lo que engloba alrededor, al punto de pedir una revancha pese a haber perdido claramente aún con el bajo nivel del tenista australiano.