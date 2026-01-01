Calendario ATP 2026: Del Open de Australia a las ATP Finals, 11 meses sin pausa

La temporada del tenis es una de las más intensas de todos los deportes, con once meses sin pausa que comienzan con los torneos australiano en enero y finalizan con las ATP Finals en noviembre

La temporada tenística 2026 arrancarácasi a la par del año, pues a diferencia de otros cursos, en los que se adelantaba, esta vez no da comienza hasta el 2 de enero con la celebración de la United Cup No obstante, el punto álgido será algo más tarde, el 18 de enero, fecha en la que arranca el Open de Australia. En él Carlos Alcaraz va a tratar de mantener el número 1 del mundo.

Calendario de Fórmula 1 2026

En el próximo Open de Australia Carlos Alcaraz tratará cerrar el Gran Slam para convertirse en el más joven en lograrlo, una oportunidad que se le esfumará a partir del próximo enero. Después de dos victorias seguidas de Jannik Sinner y ahora que llega como número 1 del mundo, Randy deberá mantener todo a la perfección. No obstante, más allá de lo que suceda en Melbourne, el 2026 de Alcaraz va a tener muchas aristas, especialmente en los grandes, defendiendo coronas logradas este 2026 en Australia, así como en París y Nueva York.

Calendario de tenis 2026

Calendario tenis 2026

Enero

2–11 enero – United Cup Perth y Sídney (Australia) – Superficie: dura – Nivel: United Cup

5–11 enero – Brisbane International presented by ANZ Brisbane (Australia) – Dura – ATP 250

5–11 enero – Bank of China Hong Kong Tennis Open Hong Kong – Dura – ATP 250

12–17 enero – Adelaide International Adelaida (Australia) – Dura – ATP 250

12–17 enero – ASB Classic Auckland (Nueva Zelanda) – Dura – ATP 250

18 enero – 1 febrero – Abierto de Australia Melbourne (Australia) – Dura – Grand Slam

Febrero

2–8 febrero – Open Occitanie Montpellier (Francia) – Dura – ATP 250

5–8 febrero – Copa Davis, Ronda 1 (clasificatorias) Sede múltiple – Dura – Copa Davis

9–15 febrero – Dallas Open Dallas (Estados Unidos) – Dura – ATP 500

9–15 febrero – ABN AMRO Open Róterdam (Países Bajos) – Dura – ATP 500

9–15 febrero – IEB+ Argentina Open Buenos Aires (Argentina) – Arcilla – ATP 250

16–22 febrero – Qatar ExxonMobil Open Doha (Catar) – Dura – ATP 500

16–22 febrero – Rio Open presented by Claro Río de Janeiro (Brasil) – Arcilla – ATP 500

16–22 febrero – Delray Beach Open Delray Beach (Estados Unidos) – Dura – ATP 250

23 febrero – 1 marzo – Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Acapulco (México) – Dura – ATP 500

23 febrero – 1 marzo – Dubai Duty Free Tennis Championships Dubái (Emiratos Árabes Unidos) – Dura – ATP 500

23 febrero – 1 marzo – Bci Seguros Chile Open Santiago (Chile) – Arcilla – ATP 250

Marzo

4–15 marzo – BNP Paribas Open Indian Wells (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000

18–29 marzo – Miami Open presented by Itaú Miami (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000

30 marzo – 5 abril – Tiriac Open presented by UniCredit Bank Bucarest (Rumanía) – Arcilla – ATP 250

30 marzo – 5 abril – U.S. Men's Clay Court Championship Houston (Estados Unidos) – Arcilla – ATP 250

30 marzo – 5 abril – Grand Prix Hassan II Marrakech (Marruecos) – Arcilla – ATP 250

Abril

5–12 abril – Rolex Monte-Carlo Masters Montecarlo (Mónaco) – Arcilla – ATP Masters 1000

13–19 abril – Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona (España) – Arcilla – ATP 500

13–19 abril – BMW Open by Bitpanda Múnich (Alemania) – Arcilla – ATP 500

22 abril – 3 mayo – Mutua Madrid Open Madrid (España) – Arcilla – ATP Masters 1000

Mayo

6–17 mayo – Internazionali BNL d'Italia Roma (Italia) – Arcilla – ATP Masters 1000

17–23 mayo – Bitpanda Hamburg Open Hamburgo (Alemania) – Arcilla – ATP 500

17–23 mayo – Gonet Geneva Open Ginebra (Suiza) – Arcilla – ATP 250

24 mayo – 7 junio – Roland Garros París (Francia) – Arcilla – Grand Slam

Junio

¡¡¡

8–14 junio – BOSS OPEN Stuttgart (Alemania) – Hierba – ATP 250

8–14 junio – Libéma Open ’s-Hertogenbosch (Países Bajos) – Hierba – ATP 250

15–21 junio – Terra Wortmann Open Halle (Alemania) – Hierba – ATP 500

15–21 junio – HSBC Championships Londres (Gran Bretaña) – Hierba – ATP 500

21–27 junio – Mallorca Championships presented by ecotrans Group Mallorca (España) – Hierba – ATP 250

22–27 junio – Lexus Eastbourne Open Eastbourne (Gran Bretaña) – Hierba – ATP 250

29 junio – 12 julio – Wimbledon Londres (Gran Bretaña) – Hierba – Grand Slam

Julio

13–19 julio – Nordea Open Bastad (Suecia) – Arcilla – ATP 250

13–19 julio – EFG Swiss Open Gstaad Gstaad (Suiza) – Arcilla – ATP 250

13–19 julio – Plava Laguna Croatia Open Umag Umag (Croacia) – Arcilla – ATP 250

20–26 julio – Generali Open Kitzbühel (Austria) – Arcilla – ATP 250

20–26 julio – Millennium Estoril Open Estoril (Portugal) – Arcilla – ATP 250

27 julio – 2 agosto – Mubadala Citi DC Open Washington (Estados Unidos) – Dura – ATP 500

27 julio – 2 agosto – Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Los Cabos (México) – Dura – ATP 250

Agosto

2–12 agosto – National Bank Open presented by Rogers Montreal (Canadá) – Dura – ATP Masters 1000

13–23 agosto – Cincinnati Open Cincinnati (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000

23–29 agosto – Winston-Salem Open Winston-Salem (Estados Unidos) – Dura – ATP 250

31 agosto – 13 septiembre – US Open Nueva York (Estados Unidos) – Dura – Grand Slam

Septiembre

18–20 septiembre – Copa Davis, Ronda 2 (clasificatorias) Sede múltiple – Copa Davis

23–29 septiembre – Chengdu Open Chengdu (China) – Dura – ATP 250

23–29 septiembre – Lynk & Co Hangzhou Open Hangzhou (China) – Dura – ATP 250

25–27 septiembre – Laver Cup Londres (Gran Bretaña) – Dura – Laver Cup

30 septiembre – 6 octubre – Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Tokio (Japón) – Dura – ATP 500

30 septiembre – 6 octubre – China Open Pekín (China) – Dura – ATP 500

Octubre

7–18 octubre – Rolex Shanghai Masters Shanghái (China) – Dura – ATP Masters 1000

19–25 octubre – Almaty Open Almaty (Kazajistán) – Dura – ATP 250

19–25 octubre – BNP Paribas Fortis European Open Bruselas (Bélgica) – Dura – ATP 250

19–25 octubre – Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (Francia) – Dura – ATP 250

26 octubre – 1 noviembre – Swiss Indoors Basel Basilea (Suiza) – Dura – ATP 500

26 octubre – 1 noviembre – Erste Bank Open Viena (Austria) – Dura – ATP 500

Noviembre

2–8 noviembre – Rolex Paris Masters París (Francia) – Dura – ATP Masters 1000

8–14 noviembre – BNP Paribas Nordic Open Estocolmo (Suecia) – Dura – ATP 250

8–14 noviembre – Torneo ATP (sede por confirmar) Superficie y sede por definir – ATP 250

15–22 noviembre – Nitto ATP Finals Turín (Italia) – Dura – ATP Finals

24–29 noviembre – Davis Cup Finals Bolonia (Italia) – Dura – Copa Davis

Diciembre

Diciembre (fecha por confirmar) – Next Gen ATP Finals presented by PIF Sede por confirmar – Dura – Next Gen ATP Finals