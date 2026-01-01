Calendario ATP 2026: Del Open de Australia a las ATP Finals, 11 meses sin pausa
La temporada del tenis es una de las más intensas de todos los deportes, con once meses sin pausa que comienzan con los torneos australiano en enero y finalizan con las ATP Finals en noviembre
La temporada tenística 2026 arrancarácasi a la par del año, pues a diferencia de otros cursos, en los que se adelantaba, esta vez no da comienza hasta el 2 de enero con la celebración de la United Cup No obstante, el punto álgido será algo más tarde, el 18 de enero, fecha en la que arranca el Open de Australia. En él Carlos Alcaraz va a tratar de mantener el número 1 del mundo.
En el próximo Open de Australia Carlos Alcaraz tratará cerrar el Gran Slam para convertirse en el más joven en lograrlo, una oportunidad que se le esfumará a partir del próximo enero. Después de dos victorias seguidas de Jannik Sinner y ahora que llega como número 1 del mundo, Randy deberá mantener todo a la perfección. No obstante, más allá de lo que suceda en Melbourne, el 2026 de Alcaraz va a tener muchas aristas, especialmente en los grandes, defendiendo coronas logradas este 2026 en Australia, así como en París y Nueva York.
Enero
2–11 enero – United Cup Perth y Sídney (Australia) – Superficie: dura – Nivel: United Cup
5–11 enero – Brisbane International presented by ANZ Brisbane (Australia) – Dura – ATP 250
5–11 enero – Bank of China Hong Kong Tennis Open Hong Kong – Dura – ATP 250
12–17 enero – Adelaide International Adelaida (Australia) – Dura – ATP 250
12–17 enero – ASB Classic Auckland (Nueva Zelanda) – Dura – ATP 250
18 enero – 1 febrero – Abierto de Australia Melbourne (Australia) – Dura – Grand Slam
Febrero
2–8 febrero – Open Occitanie Montpellier (Francia) – Dura – ATP 250
5–8 febrero – Copa Davis, Ronda 1 (clasificatorias) Sede múltiple – Dura – Copa Davis
9–15 febrero – Dallas Open Dallas (Estados Unidos) – Dura – ATP 500
9–15 febrero – ABN AMRO Open Róterdam (Países Bajos) – Dura – ATP 500
9–15 febrero – IEB+ Argentina Open Buenos Aires (Argentina) – Arcilla – ATP 250
16–22 febrero – Qatar ExxonMobil Open Doha (Catar) – Dura – ATP 500
16–22 febrero – Rio Open presented by Claro Río de Janeiro (Brasil) – Arcilla – ATP 500
16–22 febrero – Delray Beach Open Delray Beach (Estados Unidos) – Dura – ATP 250
23 febrero – 1 marzo – Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Acapulco (México) – Dura – ATP 500
23 febrero – 1 marzo – Dubai Duty Free Tennis Championships Dubái (Emiratos Árabes Unidos) – Dura – ATP 500
23 febrero – 1 marzo – Bci Seguros Chile Open Santiago (Chile) – Arcilla – ATP 250
Marzo
4–15 marzo – BNP Paribas Open Indian Wells (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000
18–29 marzo – Miami Open presented by Itaú Miami (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000
30 marzo – 5 abril – Tiriac Open presented by UniCredit Bank Bucarest (Rumanía) – Arcilla – ATP 250
30 marzo – 5 abril – U.S. Men's Clay Court Championship Houston (Estados Unidos) – Arcilla – ATP 250
30 marzo – 5 abril – Grand Prix Hassan II Marrakech (Marruecos) – Arcilla – ATP 250
Abril
5–12 abril – Rolex Monte-Carlo Masters Montecarlo (Mónaco) – Arcilla – ATP Masters 1000
13–19 abril – Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona (España) – Arcilla – ATP 500
13–19 abril – BMW Open by Bitpanda Múnich (Alemania) – Arcilla – ATP 500
22 abril – 3 mayo – Mutua Madrid Open Madrid (España) – Arcilla – ATP Masters 1000
Mayo
6–17 mayo – Internazionali BNL d'Italia Roma (Italia) – Arcilla – ATP Masters 1000
17–23 mayo – Bitpanda Hamburg Open Hamburgo (Alemania) – Arcilla – ATP 500
17–23 mayo – Gonet Geneva Open Ginebra (Suiza) – Arcilla – ATP 250
24 mayo – 7 junio – Roland Garros París (Francia) – Arcilla – Grand Slam
Junio
8–14 junio – BOSS OPEN Stuttgart (Alemania) – Hierba – ATP 250
8–14 junio – Libéma Open ’s-Hertogenbosch (Países Bajos) – Hierba – ATP 250
15–21 junio – Terra Wortmann Open Halle (Alemania) – Hierba – ATP 500
15–21 junio – HSBC Championships Londres (Gran Bretaña) – Hierba – ATP 500
21–27 junio – Mallorca Championships presented by ecotrans Group Mallorca (España) – Hierba – ATP 250
22–27 junio – Lexus Eastbourne Open Eastbourne (Gran Bretaña) – Hierba – ATP 250
29 junio – 12 julio – Wimbledon Londres (Gran Bretaña) – Hierba – Grand Slam
Julio
13–19 julio – Nordea Open Bastad (Suecia) – Arcilla – ATP 250
13–19 julio – EFG Swiss Open Gstaad Gstaad (Suiza) – Arcilla – ATP 250
13–19 julio – Plava Laguna Croatia Open Umag Umag (Croacia) – Arcilla – ATP 250
20–26 julio – Generali Open Kitzbühel (Austria) – Arcilla – ATP 250
20–26 julio – Millennium Estoril Open Estoril (Portugal) – Arcilla – ATP 250
27 julio – 2 agosto – Mubadala Citi DC Open Washington (Estados Unidos) – Dura – ATP 500
27 julio – 2 agosto – Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Los Cabos (México) – Dura – ATP 250
Agosto
2–12 agosto – National Bank Open presented by Rogers Montreal (Canadá) – Dura – ATP Masters 1000
13–23 agosto – Cincinnati Open Cincinnati (Estados Unidos) – Dura – ATP Masters 1000
23–29 agosto – Winston-Salem Open Winston-Salem (Estados Unidos) – Dura – ATP 250
31 agosto – 13 septiembre – US Open Nueva York (Estados Unidos) – Dura – Grand Slam
Septiembre
18–20 septiembre – Copa Davis, Ronda 2 (clasificatorias) Sede múltiple – Copa Davis
23–29 septiembre – Chengdu Open Chengdu (China) – Dura – ATP 250
23–29 septiembre – Lynk & Co Hangzhou Open Hangzhou (China) – Dura – ATP 250
25–27 septiembre – Laver Cup Londres (Gran Bretaña) – Dura – Laver Cup
30 septiembre – 6 octubre – Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Tokio (Japón) – Dura – ATP 500
30 septiembre – 6 octubre – China Open Pekín (China) – Dura – ATP 500
Octubre
7–18 octubre – Rolex Shanghai Masters Shanghái (China) – Dura – ATP Masters 1000
19–25 octubre – Almaty Open Almaty (Kazajistán) – Dura – ATP 250
19–25 octubre – BNP Paribas Fortis European Open Bruselas (Bélgica) – Dura – ATP 250
19–25 octubre – Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (Francia) – Dura – ATP 250
26 octubre – 1 noviembre – Swiss Indoors Basel Basilea (Suiza) – Dura – ATP 500
26 octubre – 1 noviembre – Erste Bank Open Viena (Austria) – Dura – ATP 500
Noviembre
2–8 noviembre – Rolex Paris Masters París (Francia) – Dura – ATP Masters 1000
8–14 noviembre – BNP Paribas Nordic Open Estocolmo (Suecia) – Dura – ATP 250
8–14 noviembre – Torneo ATP (sede por confirmar) Superficie y sede por definir – ATP 250
15–22 noviembre – Nitto ATP Finals Turín (Italia) – Dura – ATP Finals
24–29 noviembre – Davis Cup Finals Bolonia (Italia) – Dura – Copa Davis
Diciembre
Diciembre (fecha por confirmar) – Next Gen ATP Finals presented by PIF Sede por confirmar – Dura – Next Gen ATP Finals